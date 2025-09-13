Governo de Rondônia realizada manutenção na RO-205, em Cujubim

Publicada em 13/09/2025 às 10h00
Equipes do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), estão executando roçagem mecanizada em um trecho de 66 quilômetros na RO-205, no município de Cujubim. Os serviços estão sendo executados pela Usina de Asfalto de Ariquemes e tem como objetivo melhorar a visibilidade da via e garantir mais segurança aos motoristas e moradores da região que trafegam na via. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até a próxima sexta-feira (19).
O governador Marcos Rocha destacou a importância da ação para os usuários da via. “Essa manutenção é rotineira e faz diferença na vida de quem trafega pela rodovia. Estamos atentos a cada detalhe que garante mais segurança e condições de tráfego para a população”, afirmou.
Com os trabalhos em andamento, a expectativa é que a RO-205 esteja com as margens totalmente limpas e seguras nos próximos dias, beneficiando motoristas, produtores e moradores da região.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes explicou que a RO-205 é um corredor estratégico para o cone Sul do estado. “Além de ligar comunidades, essa rodovia é essencial para o transporte da produção agrícola. A roçada mecanizada melhora a visibilidade e reduz riscos de acidentes, especialmente nesse período de maior movimento”.
Já o gerente da usina de asfalto de Ariquemes, Emerson Santos ressaltou a atuação conjunta para garantir mais agilidade. “Nossas equipes também dão suporte às ações de manutenção como essa, ou seja, realizar roçagem nas margens da via e não somente no asfalto. Esse trabalho é essencial para evitar acidentes e melhorar a trafegabilidade”, informou.
Fotos: Emerson Santos
