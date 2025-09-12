Governo de Rondônia realiza 3.682 cirurgias e investe R$ 34 milhões no setor da saúde nos últimos 12 meses

Publicada em 12/09/2025 às 17h01
Entre agosto de 2024 e junho de 2025, a gestão do governador de Rondônia, Marcos Rocha realizou um grande avanço no setor da saúde de Rondônia. Foram realizadas 3.682 cirurgias com um investimento de R$ 34 milhões, números significativos para melhorar o atendimento médico no estado e reduzir as filas de espera.
O investimento, realizado por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), foi direcionado para a realização de diversos procedimentos cirúrgicos, desde os mais simples até os de alta complexidade. Com isso, o governo de Rondônia conseguiu não só desafogar a demanda reprimida, mas também regionalizar o atendimento, evitando que pacientes precisem se deslocar para outros estados em busca de tratamentos.
O governador Marcos Rocha, em sua visão estratégica, reforçou o compromisso da gestão com a saúde pública. "Investir na saúde da é uma prioridade. Estamos ampliando a rede de serviços hospitalares para que a população tenha mais acesso e qualidade no atendimento", ressaltou.
Os R$ 34.560.027,44 aplicados foram usados em procedimentos, que variaram desde cirurgias gerais até intervenções mais complexas em órgãos como o fígado, rins, vias biliares e sistema nervoso. Além disso, cirurgias abdominais, ginecológicas, urológicas e ortopédicas também receberam atenção especial.
Outro avanço importante foi a ampliação das ações relacionadas à doação de órgãos e tecidos para transplantes, uma medida que contribui ainda mais para a qualidade de vida da população e amplia o alcance das cirurgias realizadas.
O secretário de Saúde, Jefferson Rocha, também destacou o impacto direto desses investimentos. "Estamos cumprindo a missão do governador Marcos Rocha em reforçar o sistema de saúde, reduzir as filas e proporcionar um atendimento mais rápido, especializado e humanizado para a população".
