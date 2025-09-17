Governo de Rondônia reabre inscrições para novos beneficiários do Residencial Morar Melhor II, em Ji-Paraná 

Publicada em 17/09/2025 às 16h42
Com a publicação do Edital nº 21/2025/Seas/Cohab, no Diário Oficial do Estado de Rondônia (Diof), na segunda-feira (15), o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), reabriu o processo de inscrição para seleção de candidatos a beneficiários das unidades habitacionais de interesse social do Empreendimento Residencial Morar Melhor II, em Ji-Paraná, do programa Minha Casa Minha Vida, construído com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Tratam-se de vagas remanescentes, que visam complementar a indicação de candidatos a beneficiários.
Para participar do Minha Casa Minha Vida, como candidato a beneficiário das unidades habitacionais, o interessado deve se inscrever, gratuitamente, até as 23h59 do dia 25 de setembro, no link rondoniasocial.ro.gov.br/cadastro/habitacional, ou também pode ser atendido por uma equipe de plantão, de segunda a sábado, das 8h às 17h, no auditório Leila Barreiros, da Escola Estadual Prof. José Francisco dos Santos, localizada na Rua Rua Primeiro de Maio, nº 520-808, Bairro Dom Bosco.
Entre os requisitos para realizar a inscrição, estão: possuir inscrição atualizada com base consolidada como responsável familiar no Cadastro Único (CadÚnico); residir no município de Ji-Paraná há no mínimo 2 anos; ser maior de 18 anos ou emancipado; ter renda bruta mensal familiar de até R$ 2.850; não ser proprietário, cessionário, ou promitente comprador de imóvel urbano ou rural; ser candidato a beneficiário e/ou companheiro; não ter sido contemplado com outro imóvel em programas habitacionais, nacionais, estaduais ou municipais; estar de acordo com o pagamento da prestação mensal pelo período de 60 meses, respeitados os regulamentos específicos de cada fonte de recursos, nos termos do artigo 7º, §1º da Portaria 1.248, de 26 de setembro de 2023. Com base no artigo 8º, da mesma Portaria, é dispensada a participação financeira dos beneficiários que no momento da pesquisa de enquadramento, tenham membros beneficiários de BPC e Bolsa Família.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a garantia de estabilidade e segurança para famílias em situação vulnerável, visa oferecer mais qualidade de vida e conforto, seja por meio da parceria com o Minha Casa Minha Vida como pelo programa estadual Meu Sonho, que está na fase de análise financeira das pessoas inscritas para receberem o auxílio de até R$ 30 mil para dar entrada na compra do imóvel. “A casa própria representa um sonho de vida, para dar segurança e proteção à família, por isso o governo do estado está dando a oportunidade para novas inscrições no Morar Melhor II, em Ji-Paraná e também para outras 5 mil famílias adquirirem seu imóvel com o auxílio de até R$ 30 mil para que tem renda mensal de até R$ 8 mil”, ressaltou.
