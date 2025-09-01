Governo de Rondônia participa do 9º Salão de Turismo e reforça o potencial turístico do estado

Publicada em 01/09/2025 às 12h02
Rondônia marcou presença no 9º Salão de Turismo, com o tema “Conheça o Brasil”. O evento, promovido pelo Ministério do Turismo ocorreu no período de 21 a 23 de agosto de 2025, no Pavilhão de Exposição do Distrito Anhembi, em São Paulo.
O governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) tem evidenciado a participação do estado em relevantes eventos estadual, nacional e internacional reforçando e valorizando a identidade cultural e o turismo regional.
O estado foi destaque evidenciando a gastronomia da região, apresentando amostras dos temperos e ingredientes para a preparação da tradicional galinha picante, prato típico da culinária rondoniense.
O objetivo dos eventos é buscar ativamente as potencialidades do turismo do estado dentro dos segmentos de turismo base comunitária ativamente da programação no espaço de experiências, apresentando suas potencialidades turismo cultural, turismo de natureza e turismo de sol e água. Além da promoção da oferta turística, esses eventos favorecem a integração entre gestores e possibilitam a troca de boas práticas para o desenvolvimento do turismo.
Para o governador do estado, Marcos Rocha, a participação de Rondônia no 9º Salão de Turismo foi muito relevante, pois permitiu o estado apresentar as riquezas naturais e culturais de Rondônia, promovendo o abundante potencial turístico do estado. “Estamos investindo cada vez mais no nosso potencial turístico e, por isso é importante a integração de esforços para oportunizar a participação de Rondônia nos grandes eventos nacionais e internacionais de turismo, onde se possa trocar experiências e desenvolver boas parcerias”, ressaltou.
O superintendente da Setur, Gilvan Pereira, ao participar de evento reforçou o compromisso do governo de Rondônia em fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e cultural, promovendo a integração com outras regiões do país e estimulando a valorização das tradições locais.
