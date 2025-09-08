Governo de Rondônia investe mais de R$ 3,6 bilhões na educação para modernização tecnológica, obras de infraestrutura e capacitação de professores

Publicada em 08/09/2025 às 09h58
Ao longo dos últimos seis anos, o governador Marcos Rocha tem trabalhado para transformar a educação em Rondônia. Entre 2019 e 2024, o governo do estado aplicou mais de R$ 3,6 bilhões em tecnologia, obras de infraestrutura, capacitação de professores, valorização dos profissionais e parcerias com os municípios, garantindo uma rede escolar sólida e preparada para oferecer ensino de excelência.
“Estamos destinando os recursos públicos com responsabilidade e resultados efetivos. A educação é uma ferramenta de transformação social. Cada investimento é um passo para formar cidadãos capacitados e construir um estado mais desenvolvido e justo”, ressaltou o governador de Rondônia.
PANORAMA DOS INVESTIMENTOS
No campo pedagógico, mais de R$ 591 milhões foram aplicados em capacitações, beneficiando 14,8 mil professores, além de programas avaliativos que alcançaram 323 mil estudantes. Eventos culturais e esportivos, como os Jogos Escolares de Rondônia (Joer), o Festival Estudantil de Arte (Fera) e a Mostra de Cultura Indígena (Maloca), receberam R$ 12,1 milhões, fortalecendo a integração cultural nas escolas.
Na área de infraestrutura, R$ 350 milhões foram investidos entre 2019 e 2024, incluindo a construção de 188 salas de aula, 30 auditórios e 46 refeitórios, além da instalação de energia solar em 111 escolas, promovendo economia e sustentabilidade. As aquisições somaram R$ 1,1 bilhão, contemplando veículos, mobiliário, equipamentos de informática e sistemas de climatização, modernizando o cotidiano das unidades escolares.
No regime de cooperação com os municípios, foram aplicados R$ 859,6 milhões, com foco em transporte escolar e fluvial, garantindo que milhares de estudantes tenham acesso seguro à educação. O Programa de Alfabetização do Estado de Rondônia (Proalfa) atendeu 53 mil alunos e 2,4 mil profissionais, fortalecendo a aprendizagem desde os primeiros anos.
Marcos Rocha salienta que os resultados são fruto de planejamento constante e comprometimento. “Conquistamos avanços históricos. Modernizamos escolas, ampliamos a capacitação de professores e garantimos a valorização dos servidores. Esses investimentos representam, acima de tudo, o futuro de Rondônia, que passa pela educação das nossas crianças e jovens”, enfatizou o governador.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!