Governo de Rondônia investe em pesquisa para potencializar a produção de açaí no estado

Publicada em 10/09/2025 às 11h36
Com recursos do Programa de Apoio à Pesquisa e Soluções Inovadoras (PAP), o governo de Rondônia por meio da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero) está financiando um estudo que avalia o impacto da polinização de abelhas sem ferrão na produção de açaí (Euterpe oleracea) no estado.
O projeto, “Produção do açaí (Euterpe oleracea) integrada a diferentes densidades de colmeias de abelhas sem ferrão, Jataí (Tetragonisca angustula), em Rondônia”, desenvolvido pelo pesquisador Henrique Silva Sérvio, recebeu R$ 180.905,00 em recursos do programa e busca entender como diferentes densidades de colmeias da espécie Jataí (Tetragonisca angustula) podem influenciar diretamente a produtividade, a qualidade do fruto e a preservação das abelhas nativas.
O objetivo é comparar o cultivo de açaí em cenários com e sem colmeias, medindo os efeitos da polinização e identificando práticas capazes de elevar os padrões de produção. Entre os desdobramentos previstos, está o desenvolvimento de uma metodologia automatizada para determinar a quantidade ideal de colmeias por área, com possibilidade de registro de patente e novas referências tecnológicas para o setor.
A iniciativa se destaca pela relevância social e ambiental ao propor a integração sustentável da criação de abelhas sem ferrão com os açaizais de Rondônia. Diante do crescimento da demanda nacional e internacional pelo fruto, o estudo busca fortalecer a agricultura familiar e ampliar o valor agregado da produção local.
Com foco no fortalecimento da fruticultura rondoniense, a Fapero está financiando por meio do programa PAP Fruticultura, sete iniciativas, cada uma voltada ao fortalecimento de uma cadeia produtiva específica, entre elas: banana, maracujá, açaí, abacaxi, mamão, melancia e acerola.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha pesquisas como essas são fundamentais para o fortalecimento da fruticultura rondoniense. “O futuro do setor está na união entre conhecimento científico, manejo sustentável e a adoção de tecnologias que aumentem a produtividade e a qualidade dos frutos, garantindo competitividade e preservação dos recursos naturais.”
FINANCIAMENTO
O Programa de Apoio à Pesquisa e Soluções Inovadoras para a Fruticultura no Estado de Rondônia tem como objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa e finalização tecnológica, visando desenvolver soluções inovadoras que respondam aos principais desafios da fruticultura rondoniense e contribuam para o desenvolvimento econômico e social do estado.
O edital, publicado em 2023, tem um valor global estimado de R$ 3.780.000,00, sendo R$ 2.283.750,00, oriundos do orçamento da Fapero e R$ 1.496.250,00 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec).
