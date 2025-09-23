Governo de Rondônia impulsiona mercado de trabalho com mais de 3 mil vagas em diversas áreas

Publicada em 23/09/2025 às 08h14
Rondônia alcançou a marca de 3.064 vagas de emprego disponíveis, iniciativa do governo do estado que conecta empresas e trabalhadores em busca de recolocação profissional. Somente entre os dias 13 e 19 de setembro, foram registradas 457 novas oportunidades em todo o estado, com destaque para Porto Velho (110 vagas), Ji-Paraná (103) e Novo Horizonte d’Oeste (92).
As oportunidades abrangem várias áreas, desde serviços administrativos até funções técnicas e operacionais, como exemplo, vaga para mecânico de manutenção de máquinas, eletricista, soldador, auxiliar de estoque e auxiliar administrativo. A plataforma oferecida pelo governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), visa interligar empresas que necessitam contratar e cidadãos à procura de novos empregos.
INVESTIMENTOS
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os números refletem o compromisso do governo em fortalecer o mercado de trabalho. “Rondônia tem um dos menores índices de desemprego do país, fruto de investimentos que criam um ambiente favorável para a geração de empregos e para o crescimento das empresas. Em 2025, ocupamos o 2º lugar do Brasil no Ranking de menor taxa de desemprego, com uma taxa de apenas 2,3%. Essa é uma política contínua de valorização do trabalhador e de incentivo à economia estadual”, ressaltou.
Segundo o coordenador-geral de trabalho, emprego e renda, Fábio Mota, “a oferta de vagas é um reflexo da expansão econômica regional. A diversificação dos setores, especialmente nas áreas de serviços, indústria e comércio, amplia a capacidade de absorção de mão de obra local e abre espaço para qualificação profissional, fator que também tem sido incentivado pelo governo de Rondônia”, destacou.
QUALIFICAÇÃO E RESULTADOS
Conforme o titular da Sedec, Lauro Fernandes, as iniciativas do governo de Rondônia têm fortalecido o mercado de trabalho e criado oportunidades para a população. “O estado hoje ocupa a 2ª posição no Brasil em menor taxa de desemprego, resultado de ações que incentivam a qualificação profissional, apoiam as empresas e ampliam o acesso a empregos. Nosso objetivo vai além de gerar vagas, queremos preparar trabalhadores e garantir que o crescimento econômico beneficie toda a população”, afirmou.
ACESSO ÀS VAGAS
As oportunidades podem ser consultadas e preenchidas diretamente pelo site ou aplicativo do governo de Rondônia, que reúne informações completas sobre cargos, requisitos e locais de atuação. O serviço é totalmente gratuito e está disponível para todos os cidadãos rondonienses. Além do acesso digital, os interessados também podem receber atendimento presencial nos balcões do Sine Estadual, localizados nos “Tudo Aqui” da Capital e presentes também em mais oito municípios.
Entre as cidades com vagas disponíveis, estão:
Porto Velho – (110 vagas)
Ji-Paraná – (103 vagas)
Novo Horizonte do Oeste – (92 vagas)
Cacoal – (39 vagas)
Vilhena – (24 vagas)
Pimenta Bueno – (24 vagas)
Rolim de Moura – (17 vagas)
Ariquemes – (25 vagas)
