Governo de Rondônia garante diagnóstico rápido e tratamento gratuito contra malária e hepatites virais

Publicada em 24/09/2025 às 08h39
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, tem direcionado e determinado esforços para ampliar o atendimento em saúde em todo o estado. Em Porto Velho, o Centro de Pesquisa em Medicina de Rondônia (Cepem) está oferecendo, de forma gratuita, diagnóstico e tratamento para malária e hepatites virais a todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
O governador destacou a importância estratégica do serviço, ressaltando o papel do Cepem no fortalecimento da rede pública. “Temos trabalhado para ampliar o acesso e garantir atendimento digno. O Cepem conta com profissionais e pesquisadores de excelência que ajudam Rondônia a enfrentar doenças como a malária e as hepatites virais com rapidez, eficiência e compromisso com a vida”, afirmou Marcos Rocha.
Para ser atendido, o paciente precisa apenas apresentar documento com foto e cartão do SUS. Os testes para malária são feitos na própria unidade e, em caso de resultado positivo, o paciente recebe imediatamente a consulta médica e os medicamentos adequados. Situações mais graves são encaminhadas ao pronto atendimento do Cemetron. Já para hepatites virais, após o diagnóstico, o paciente passa a ser acompanhado no próprio Cepem, com consultas, exames e monitoramento até a emissão do laudo de cura.
Os serviços funcionam por demanda espontânea — não há necessidade de passar pela regulação. O paciente chega, é atendido, e já conta com médicos, enfermeiros e biomédicos preparados para cada etapa do tratamento. Além disso, pacientes em tratamento podem ser convidados a participar de projetos de pesquisa científica desenvolvidos pela unidade, contribuindo para avanços no conhecimento e nas estratégias de saúde pública.
Marcos Rocha destacou que a ação demonstra a prioridade da gestão em ampliar o acesso aos serviços especializados. “Com o atendimento por demanda espontânea, conseguimos oferecer mais agilidade e fortalecer o combate às doenças em nossa região”, frisou o governador.
Quando procurar atendimento
É fundamental buscar atendimento médico ao apresentar sintomas de malária, como febre alta, calafrios, suor intenso e dor de cabeça. Já os sintomas das hepatites virais incluem fadiga, mal-estar, febre, dor abdominal, náuseas, vômitos, urina escura, fezes claras e icterícia (pele e olhos amarelados). O Cepem está localizado na Avenida Guaporé, nº 215, Bairro Lagoa, em Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!