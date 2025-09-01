Governo de Rondônia  fortalece participação na Feira Internacional de Comércio e amplia atração de investimentos para o estado

Publicada em 01/09/2025 às 16h09
Entre os dias 4 a 6 de setembro, o governo de Rondônia marcará presença na Feira Internacional de Comércio Exterior (Ficomex), que será realizada em Goiânia, com um estande exclusivo e programação de reuniões de negócios. O objetivo é atrair investimentos, aumentar a exposição dos produtos regionais e fortalecer a reputação do estado como um polo competitivo e sustentável.
A participação é uma parte importante da estratégia do governo de Rondônia para estreitar relações com empresas, embaixadas e câmaras de comércio, além de fortalecer a cooperação com os outros estados que integram o Consórcio Brasil Central. O projeto é coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e pela Invest Rondônia, visando promover produtos que já conquistaram reconhecimento em níveis nacional e internacional, como o Café Robusta Amazônico, o Tambaqui e o Cacau.
Rondônia terá um espaço destinado à prospecção de empresas, atração de investimentos e valorização dos produtos locais. Serão oferecidas degustações e mostra de apresentações que ressaltam a qualidade e a competitividade da produção do estado, além de facilitar reuniões com investidores e representantes oficiais.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que a participação fortalece a imagem do estado no cenário internacional. “Estamos criando mais oportunidades para que Rondônia seja cada vez mais reconhecida como um estado que produz com qualidade, sustentabilidade e credibilidade. É uma oportunidade de demonstrar o potencial do estado para o mundo e atrair investimentos que gerem empregos e renda para a população.”
CAFÉ DE RENOME GLOBAL
Rondônia foi o primeiro estado da Região Norte a conquistar uma Indicação Geográfica (IG) para seu café robusta, concedida em 2021, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O estado é reconhecido no mercado global pela qualidade do grão, suave e marcante, e vem registrando recordes de exportação: de US$ 66,8 mil em 2019 para expressivos US$ 130,9 milhões em 2024. Atualmente, é o 5º maior produtor de café do Brasil e o 2º maior na produção de robusta.
FORÇA DA PISCICULTURA
A piscicultura é outro setor em ascensão. Nos primeiros cinco meses de 2025, Rondônia superou todo o volume exportado em 2024, alcançando mais de US$ 670 milhões em exportações. O estado possui 6.948 piscicultores cadastrados, em 19 mil propriedades, que somam 18 mil hectares de área de cultivo, com produção superior a 56.900 toneladas. O pescado rondoniense, especialmente o tambaqui, é destaque pela qualidade e sustentabilidade, sendo um peixe reconhecido nacionalmente e de suma importância no mercado de pescados. Municípios como Ariquemes, Primavera de Rondônia e Cacaulândia se destacam como polos produtores, consolidando o setor como um dos pilares da economia estadual.
CACAU DE EXCELÊNCIA
Rondônia também vem se destacando no cultivo de cacau, ocupando a 4ª posição no ranking nacional e a 2ª na Região Norte, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além da quantidade, a qualidade tem colocado o estado em evidência: em 2023, produtores locais conquistaram o título de Melhor Cacau do Brasil nas categorias Varietal e Mistura (Blend). Em 2024, Rondônia voltou a se destacar, garantindo o 2º e 3º lugar no Concurso Nacional de Cacau Especial, reforçando sua relevância no mercado nacional e internacional.
A participação na Ficomex reforça a integração do estado no Consórcio Brasil Central, ampliando a competitividade de Rondônia e posicionando-o como parceiro de confiança em projetos inovadores e sustentáveis. Segundo o secretário da Sedec, Lauro Fernandes, a edição de 2025 consolida uma atuação mais estratégica. “Nosso estande será um ponto de conexão entre Rondônia e investidores. Estamos estruturados para transformar a presença na Ficomex em negócios concretos e em novos mercados para os produtos locais”.
