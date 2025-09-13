Governo de Rondônia firma cooperação com Mato Grosso e Acre para fortalecer combate ao crime organizado

Publicada em 13/09/2025 às 11h16
Foi assinado na quinta-feira (11), em Cuiabá (MT) pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), um termo de cooperação juntamente com os estados do Mato Grosso e Acre, com o objetivo de ampliar a integração entre as forças policiais e fortalecer o enfrentamento à criminalidade, especialmente ao narcotráfico internacional.
A assinatura foi realizada na sede da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), com a presença dos secretários César Roveri (Mato Grosso), José Américo Gaia (Acre) e Felipe Vital (Rondônia). A iniciativa integra o programa “Tolerância Zero às facções criminosas”, ampliando a efetividade das ações de segurança pública na região amazônica.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que a união entre os estados fortalece a luta contra a criminalidade e reafirma o compromisso do governo com a proteção dos cidadãos. “Estamos trabalhando com responsabilidade e seriedade para garantir que Rondônia continue avançando na segurança pública. Essa união com o Mato Grosso e o Acre mostra que, juntos, podemos ser ainda mais fortes no combate ao tráfico e às facções criminosas”, reforçou.
O acordo estabelece a criação de um protocolo seguro para o compartilhamento de imagens de videomonitoramento, dados criminais e relatórios de inteligência e operações, garantindo mais agilidade e eficiência nas respostas policiais. Também prevê o fortalecimento de operações conjuntas em áreas de fronteira, além do intercâmbio de conhecimento e a capacitação profissional entre os três estados.
O secretário de Segurança Defesa e Cidadania de Rondônia, Felipe Vital destacou a relevância da medida para proteger a população. “Essa cooperação é um marco para a segurança pública da região Norte e Centro-Oeste. O crime organizado não respeita fronteiras e, por isso precisamos atuar de forma integrada, somando forças, compartilhando inteligência e aumentando a presença do estado em áreas sensíveis”, afirmou.
A iniciativa reforça a estratégia de integração regional adotada por Rondônia, que busca consolidar parcerias para ampliar a segurança da população e a proteção das fronteiras.
Fotos: Priscila Santos
Comentários
Seja o primeiro a comentar!