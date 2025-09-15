Governo de Rondônia expande atendimento e capacita profissionais para tratar fissura labiopalatina

Publicada em 15/09/2025 às 11h08
Com o objetivo de descentralizar os serviços e garantir atendimento digno, o governo de Rondônia fortalece a saúde especializada no estado, com a realização do II Programa de Educação, Conscientização e Orientação sobre a Fissura Labiopalatina – Nufis Itinerante, entre os dias 16 e 18 de setembro, em Ji-Paraná, capacitando cerca de 250 profissionais de saúde das regionais da Zona Central, Zona da Mata, Vale do Guaporé e Zona do Café.
Para Marcos Rocha, a ação demonstra o compromisso do governo em romper barreiras regionais e descentralizar os serviços de saúde. “Em Rondônia, a saúde não tem distância nem fronteira. Nosso objetivo é garantir que cada criança, cada família e cada paciente tenha o direito ao atendimento digno e especializado, independente da cidade onde vive. Estamos investindo em conhecimento e estrutura para que o cuidado chegue a todos”, enfatizou o governador.
A programação do evento, realizado pelo Núcleo de Fissurados de Rondônia (Nufis), inclui palestras e oficinas para médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde e acadêmicos, além de visitas técnicas a hospitais e maternidades de Ji-Paraná e Jaru. Haverá também debates sobre políticas públicas e a garantia de direitos das pessoas com fissura labiopalatina.
As ações fazem parte de uma estratégia maior de conscientização e expansão dos cuidados no Sistema Único de Saúde (SUS). Marcos Rocha ressaltou que a iniciativa fortalece a rede de cuidados ao oferecer tratamento integral e humanizado dentro do estado. “O trabalho diminui a necessidade de viagens longas e assegura que os pacientes tenham acompanhamento especializado desde o nascimento até a vida adulta”, frisou o governador de Rondônia.
NÚCLEO DE FISSURADOS
O Núcleo de Fissurados funciona em Porto Velho, anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP, realizando acolhimento, cirurgias e acompanhamento pós-cirúrgico em diversas especialidades, incluindo pediatria, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, cirurgia plástica, odontologia, ortodontia e bucomaxilofacial.
O atendimento é acessível e pode ser agendado pelo WhatsApp (69) 99341-5950 ou presencialmente, sem necessidade de encaminhamento, na unidade localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.766, Bairro Industrial, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
