Governo de Rondônia é referência na preservação da Amazônia Legal e assume liderança em Fórum de articulação para formulação de políticas ambientais

Publicada em 22/09/2025 às 11h14
O governador Marcos Rocha, tem colocado Rondônia no centro das discussões sobre conservação ambiental e desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. Sob sua gestão, o estado alcançou resultados significativos no combate ao desmatamento e agora, assume a liderança da pauta na Força-Tarefa GCF Brasil, um dos principais fóruns de articulação entre os estados da Amazônia para formulação de políticas ambientais.
Para Marcos Rocha, a nova posição representa um resultado direto dos esforços da administração. “Mais do que uma posição de destaque em um colegiado, o protagonismo assumido por Rondônia sinaliza uma oportunidade de avançar em soluções que equilibrem produção, conservação e qualidade de vida para a população amazônica”, afirmou o governador, ressaltando que o estado tem se tornado exemplo para o país na área ambiental.
A liderança atribuída a Rondônia pelo GCF Brasil indica que o estado terá a missão de coordenar e sugerir iniciativas estratégicas para combater o desmatamento na Amazônia Legal, promovendo o diálogo com outros estados e com o governo federal. A escolha também demonstra confiança nos resultados que vêm sendo alcançados pela atual gestão. Entre 1º de janeiro e 15 de agosto deste ano, por exemplo, Rondônia registrou queda de 83,22% nos focos de calor, passando de 24.802 em 2024, para apenas 4.161 em 2025.
Além de reforçar a imagem de Rondônia como referência no combate às queimadas ilegais e na preservação dos recursos naturais, a conquista amplia o protagonismo do governo do estado nas agendas ambientais. Sob a liderança de Marcos Rocha, o estado tem defendido políticas públicas integradas, mecanismos de financiamento e ações que conciliem desenvolvimento econômico e preservação ambiental.
O governador de Rondônia ressalta que essa nova função reconhece a seriedade da atual gestão no tema. “Liderar a pauta do combate ao desmatamento no âmbito do GCF Brasil reforça o compromisso de Rondônia com a preservação da floresta e com o desenvolvimento sustentável”, enfatizou Marcos Rocha.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!