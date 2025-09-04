Governo de Rondônia contrata agentes temporários para reforçar combate a incêndios florestais na estiagem de 2025

Publicada em 04/09/2025 às 11h08
A população civil teve a oportunidade de ser treinada gratuitamente pelo governo de Rondônia, entre fevereiro e maio, através do planejamento antecipado de prevenção e combate a incêndios florestais na estiagem de 2025, e nesta semana, na temporada mais quente do ano, 183 foram contratados como agentes temporários ambientais para fortalecer o trabalho combativo do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) nos municípios, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (página 53).
O trabalho de combate a eventos de fogo no estado acontece por meio da “Operação Verde Rondônia”, coordenada pelo CBMRO. Ela teve a primeira etapa marcada por intensificação das ações preventivas no primeiro semestre e está na fase combativa nos 52 municípios, com a atuação de um efetivo de 255 profissionais, sendo 189 bombeiros militares, 16 policiais militares, 15 integrantes da Força Nacional e 35 do Sistema de Comando de Incidentes (SCI) em campo, uso de tecnologia de ponta, 15 bases descentralizadas e 17 integradas. Desde o início da operação, no dia 2 de junho, até a quarta-feira (3), já foram combatidos 2.041 eventos de fogo.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a antecipação das ações estratégicas e recursos está permitindo a Rondônia passar pela estiagem de 2025 de forma mais branda, com menos ocorrências de incêndios florestais que em 2024 e com um trabalho ainda mais eficiente, tanto na prevenção quanto no combate a incêndios florestais. “O governo de Rondônia investe na contratação de agentes temporários ambientais para dar ainda mais velocidade e qualidade ao enfrentamento das adversidades da estiagem de 2025”, enfatizou.
O comandante-geral do CBMRO, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, destacou que os resultados mostram que as ações estratégicas adotadas para o enfrentamento à estiagem de 2025 em Rondônia estão dando certo, e integra o trabalho realizado em conjunto com outras instituições como Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO) e outros órgãos.
”Conquistamos no estado redução de mais de 86% de focos de calor em 2025 em comparação a 2024, e ao mesmo tempo mantemos uma forte atuação combativa. Com a formação e, agora, contratação de agentes temporários ambientais, haverá um reforço da missão de proteger a população e o meio ambiente, e com isso o estado destaca-se como um dos mais preparados do Brasil no combate a eventos de fogo neste período”, frisou o comandante-geral do CBMRO.
CONTRATAÇÃO
Os agentes temporários terão direito à seguinte remuneração bruta: um salário mínimo e meio, mais auxílio saúde e auxílio transporte, 13° salário proporcional aos meses trabalhados, férias proporcionais aos meses trabalhados e 1/3 de férias proporcional aos meses trabalhados. E devem cumprir jornada de trabalho de 44 horas semanais; regime de plantão de 12h, seguido de 36 horas de descanso.
Distribuição dos agentes temporários ambientais por municípios:
Porto Velho – 18
Guajará-Mirim -18
Vilhena – 11
Rolim de Moura – 15
Machadinho d’Oeste – 13
Jaru – 9
Cacoal – 16
Candeias do Jamari – 8
São Miguel do Guaporé – 13
Colorado do Oeste – 4
Pimenta Bueno – 11
Ji-Paraná – 8
Cerejeiras – 5
Buritis -7
Ariquemes – 16
Espigão do Oeste – 6
Ouro Preto do Oeste – 5
Comentários
Seja o primeiro a comentar!