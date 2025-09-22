Governo de Rondônia apresenta projeto de mobilidade urbana em encontro nacional de tecnologia pública

Publicada em 22/09/2025 às 16h14
O governo de Rondônia apresentou, durante a 148ª Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos das Associadas à ABEP-TIC (RFDTE), evento que reúne empresas públicas de tecnologia de todo o país para debater inovação e transformação digital, o projeto Dados de Mobilidade Urbana do Estado de Rondônia (Mob.RO), iniciativa que organiza e disponibiliza informações estratégicas sobre o trânsito no estado. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC, aconteceu nos dias 18 e 19 de setembro, em Teresina.
O Mob.RO foi destaque no segundo dia da programação, em meio a debates sobre segurança da informação, soberania digital e soluções de centros de operações de segurança (SOCs) estaduais, e foi apresentado pelo diretor técnico da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), Gabriel Carrijo, e pelo coordenador Pedro Gomes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a apresentação do Mob.RO no evento foi uma oportunidade de mostrar como o estado tem avançado em soluções digitais que apoiam a gestão pública e beneficiam o cidadão.
PROGRAMAÇÃO
A programação da reunião contou ainda com palestras e painéis sobre temas atuais, como o uso de inteligência artificial para prever a evasão escolar, proteção de aplicações em ambientes híbridos, cibersegurança e estratégias para tornar os serviços digitais mais acessíveis ao cidadão.
Antes da abertura oficial do fórum, os diretores técnicos realizaram, no dia 17, uma visita técnica à Empresa de Tecnologia da Informação do Piauí (ETIPI) e à sua empresa vinculada, a Piauí Link. O objetivo foi conhecer a infraestrutura e os projetos em andamento no estado, além de trocar experiência com as equipes responsáveis pela transformação digital no setor público piauiense, reconhecido pela ABEP como o estado mais digital do Brasil.
Com a participação no encontro, Rondônia reforça sua presença no cenário nacional da transformação digital, compartilhando iniciativas locais e acompanhando discussões estratégicas para o fortalecimento da gestão pública por meio da tecnologia.
