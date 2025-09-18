Governo de Rondônia amplia parcerias internacionais e fortalece modernização da gestão pública em reunião na China

Publicada em 18/09/2025 às 16h27
Com objetivo de fortalecer relações bilaterais e ampliar oportunidades de cooperação internacional, o governo de Rondônia, participou de uma reunião oficial na Província de Guizhou, na China, no dia 27 de agosto, durante agenda institucional. A iniciativa integra as ações do governo para ampliar parcerias internacionais e fortalecer a modernização da gestão pública do estado.
O encontro reuniu autoridades locais e cônsules de países, como: Japão, França, Hungria, Itália, Filipinas, Austrália e Reino Unido. Durante a reunião, os pronunciamentos formais foram realizados exclusivamente pela vice-governadora de Guizhou, Zhang Jingping; e pelo titular da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), Delner Freire, representando o governo de Rondônia.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do convite feito pela China para a participação do estado no evento. “Essa aproximação abre espaço para projetos conjuntos capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável e tecnológico do estado. Estamos construindo pontes que alinham nossas potencialidades à experiência de Guizhou, ampliando horizontes e preparando Rondônia para os desafios do futuro.”
Na ocasião, a vice-governadora de Guizhou, destacou o compromisso da Província em estreitar laços com Rondônia, reforçando o interesse genuíno em desenvolver parcerias voltadas para o crescimento mútuo nos campos econômico, tecnológico e educacional.
EIXOS DA COOPERAÇÃO
Em sua fala, o superintendente da Setic, Delner Freire, destacou as potencialidades do estado e os eixos estratégicos de colaboração com a província chinesa, ressaltando três pilares fundamentais que o estado oferece como base para futuras parcerias:
Governo digital e interoperabilidade – integração de sistemas para tornar os serviços públicos mais ágeis e acessíveis;
Inteligência artificial aplicada à agropecuária – agricultura de precisão, rastreabilidade da produção e soluções sustentáveis;
Infraestrutura, conectividade e inovação – modernização tecnológica alinhada ao uso de big data (processamento de grandes volumes de informações) e monitoramento ambiental da Amazônia.
Segundo o superintendente da Setic, Rondônia e Guizhou compartilham a visão de que o futuro se constrói com tecnologia, dados e cooperação. “Rondônia é um estado de oportunidades, unindo inovação, sustentabilidade e desenvolvimento para o benefício da população”, afirmou.
