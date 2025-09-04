Governo de Rondônia amplia negociações sobre corredor bioceânico durante visita de delegação chilena em Porto Velho

Publicada em 04/09/2025 às 09h36
O governo de Rondônia recebeu, na terça-feira (2), uma delegação chilena para conhecer a estrutura do Porto de Porto Velho e avançar nas tratativas sobre o corredor bioceânico, rota estratégica que ligará Rondônia ao Oceano Pacífico e aos mercados da Ásia. O grupo conheceu a estrutura do terminal portuário e discutiu novas formas de integração econômica.
O encontro teve como objetivo estreitar relações e alinhar parcerias que possam viabilizar a expansão do comércio exterior. Durante a visita, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph) destacou os investimentos que estão em andamento para fortalecer a infraestrutura e ampliar a capacidade logística do estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a logística fluvial pelo Rio Madeira garante redução de custos, sustentabilidade e maior eficiência para o agronegócio. “O governo tem trabalhado em obras e investimentos que potencializam a produção agrícola e criam novas oportunidades de exportação. Estamos avançando para que Rondônia seja cada vez mais competitiva, garantindo condições de escoamento seguras e modernas, o que fortalece nossa economia e abre novos mercados para os produtores locais”, ressaltou.
Segundo o presidente da Soph, Fernando Parente, a concessão da Hidrovia do Madeira é estratégica para ampliar o escoamento da produção agrícola e integrar Rondônia ao comércio exterior. “O corredor bioceânico abre para Rondônia uma porta direta para o Pacífico. Isso significa mais competitividade para nossos produtores e maior inserção do estado no comércio internacional”, afirmou.
PARCERIA INTERNACIONAL
A delegação chilena conheceu de perto a infraestrutura do Porto de Porto Velho, que conta com 20 hectares, e reforçou a importância da aproximação entre os dois países para ampliar rotas de exportação e oportunidades de negócios. Na ocasião foi apresentado ainda, a dinâmica da exportação de grãos.
De acordo com o presidente da Sohp, a soja, principal produto que passa pelo terminal, vem de Rondônia e do noroeste do Mato Grosso. No último ano, a área de plantio no estado cresceu 15%. Cada embarcação transporta em média 2 mil toneladas de soja, e os comboios, com até 30 embarcações, equivalem de 1.200 a 1.500 caminhões fora das rodovias. “Esse modelo reduz custos logísticos, diminui a emissão de poluentes e amplia a sustentabilidade, fortalecendo a competitividade do agronegócio rondoniense”, frisou.
ALIANÇA
Os representantes chilenos reforçaram a importância da aproximação e reforçaram que Arica e Parinacota estão no coração da América do Sul, e a aliança com Rondônia é necessária para a integração regional e para o fortalecimento do corredor bioceânico. A delegação também foi recebida pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, no Palácio Rio Madeira. O encontro teve como como foco estabelecer parcerias estratégicas no contexto do Corredor Bioceânico, por meio de um projeto que busca fortalecer a integração logística entre o Brasil e os países da costa do Pacífico, ampliando rotas de exportação e a geração de negócios.
PARTICIPANTES
A comitiva foi formada pelo governador regional de Arica e Parinacota, Diego Paco Mamani; o chefe da Divisão de Fomento e Indústria, Mirtha Arancibia Cruz; o gerente-geral da Empresa Portuária Arica, Jorge Cáceres Godoy; e gerente-geral do Terminal Puerto Arica, Camilo Jobet Weisser.
