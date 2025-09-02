Governo de Rondônia abre seleção de intercâmbio na Inglaterra para 35 estudantes da rede pública estadual

Publicada em 02/09/2025 às 11h03
A partir desta quinta-feira (4), o governo de Rondônia inicia o processo seletivo para escolher 35 estudantes do ensino médio da rede pública estadual que irão participar da 2ª edição do programa Intercâmbio Rondônia, com destino à Inglaterra. O edital nº 001/2025, disponível na aba publicações do site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) estabelece critérios de participação, como idade entre 15 e 18 anos e matrícula ativa na rede pública estadual.
O programa terá duração de duas semanas, entre os dias 24 de novembro e 5 de dezembro de 2025, e contempla curso intensivo de língua inglesa em instituições reconhecidas pelo British Council (organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais nas áreas de língua inglesa), visitas culturais, certificado internacional de conclusão e ajuda de custo de £500,00 (quinhentas libras esterlinas) para despesas pessoais. Todas as despesas essenciais, como passagens, hospedagem, alimentação, seguro-viagem e material didático, serão custeadas pelo governo de Rondônia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o intercâmbio é uma oportunidade única de ampliar horizontes e formar cidadãos preparados para os desafios de um mundo globalizado. “Estamos investindo no futuro dos nossos estudantes, promovendo uma atividade que vai além do desenvolvimento linguístico, oferece aos jovens a chance de aprimorar habilidades, se conectar com pessoas de todo o mundo e explorar novas culturas”, ressaltou.
A secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, reforçou que a ação valoriza o protagonismo estudantil. “Nosso objetivo é proporcionar aos jovens não apenas o contato direto com a língua inglesa, mas também uma experiência transformadora, que impacta a vida acadêmica, cultural e pessoal de cada estudante”, salientou.
SEGUNDA EDIÇÃO
O programa Intercâmbio Rondônia, iniciado em 2024, busca estimular o desenvolvimento linguístico e intercultural de alunos da rede pública estadual. Nesta edição, os selecionados poderão ser alocados em cidades como Cambridge, Brighton, Canterbury ou Oxford, acompanhados por professores monitores da rede estadual.
O coordenador do programa, Djair Fogaça, explicou o impacto da ampliação de vagas na edição 2025. “Ampliar de 20 para 35 vagas significa oferecer mais oportunidades para que nossos jovens vivenciem uma experiência internacional inédita. Esse crescimento mostra o compromisso do governo do estado em investir cada vez mais na educação e no futuro dos estudantes rondonienses.”
