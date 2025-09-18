Governo de Rondônia abre inscrições para intercâmbio em Londres aos professores de Língua Inglesa do Ensino Médio da rede pública

Publicada em 18/09/2025 às 08h24
O governo de Rondônia abriu o processo seletivo, através do Edital 003-2025, para levar 10 professores de Língua Inglesa do Ensino Médio da rede pública estadual para Londres, na Inglaterra, durante a 2ª edição do programa Intercâmbio Rondônia, que acontece entre os dias 24 de novembro e 5 de dezembro de 2025. O período de inscrições inicia nesta quinta-feira (18), e segue até 24 de setembro, pelo formulário eletrônico disponível no portal da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).
O processo seletivo tem o objetivo de fortalecer a formação linguística, metodológica e cultural dos docentes, ampliando a qualidade do ensino e preparando os professores para aplicação da Plataforma Rondônia Bilíngue (aplicativo de aprendizado de inglês), prevista para 2026.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa fortalece a educação, valoriza os docentes e garante que os alunos tenham acesso a ensino de qualidade e cada vez mais conectado com o mundo. “O governo tem investido para ampliar as oportunidades tanto para os estudantes quanto para os professores. Com a experiência, os professores atuarão como multiplicadores, aplicando projetos pedagógicos com base no conhecimento adquirido, além de compartilhar novas metodologias com a rede estadual de ensino”, ressaltou.
SELEÇÃO
A seleção acontecerá em três etapas: análise de projeto pedagógico, teste de proficiência em inglês e entrevista. Podem se inscrever professores efetivos com estágio probatório concluído, formação em Letras/Inglês ou Letras/Português/Inglês, ou que comprovem atuação em inglês nos últimos dois anos. É necessário estar em sala de aula no ensino médio em 2025, comprovar fluência no idioma e não ter participado de programas similares da Seduc nos últimos cinco anos.
BENEFÍCIOS
Os selecionados terão passagens aéreas, seguro viagem, hospedagem em casa de família anfitriã, alimentação completa, curso intensivo de inglês certificado pelo British Council, transporte local, atividades culturais e auxílio para emissão de passaporte.
A secretária da Seduc, Albaniza de Oliveira Batista, destacou que o intercâmbio representa uma oportunidade de crescimento profissional. “Essa experiência internacional permite atualização e troca de conhecimentos. Queremos que nossos professores retornem inspirados, prontos para aplicar metodologias inovadoras e, assim, beneficiar milhares de estudantes em Rondônia.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!