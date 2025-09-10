Governo de Rondônai realiza ações do Programa Rondônia Cidadã no município de Itapuã do Oeste

Publicada em 10/09/2025 às 14h19
O município de Itapuã do Oeste será o próximo a receber o Programa Rondônia Cidadã, iniciativa que leva serviços essenciais diretamente às comunidades e fortalece o acesso da população a direitos básicos de cidadania. Promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o programa já realizou mais de 55 mil atendimentos em 2025. Nos dias 6 e 7, a ação ocorreu no distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná, onde foram registrados 2.784 atendimentos em áreas como: emissão de documentos, saúde, assistência social, educação, lazer e orientação jurídica.
A próxima edição do Rondônia Cidadã será em Itapuã do Oeste
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, pontuou que o programa reforça a presença do Estado em todas as regiões. “O Rondônia Cidadã é uma demonstração de cuidado com as pessoas. Nosso compromisso é estar perto da população, garantindo acesso a direitos e oportunidades a fim de transformar vidas”, destacou.
Para a secretária da Seas, Luana Rocha, a integração de esforços é que garante o sucesso do programa. “Cada edição é construída em conjunto com secretarias, órgãos parceiros e servidores que se dedicam para atender bem. O resultado aparece no sorriso de cada cidadão que consegue resolver suas demandas sem precisar percorrer longas distâncias”, enfatizou.
Com edições já consolidadas em diferentes municípios, o Rondônia Cidadã segue ampliando sua atuação e levando cidadania a todas as regiões do estado.
ITAPUÃ
13/9 (sábado): das 8h às 16h
14/9 (domingo): das 8h às 12h
Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Paulo Freire (Rua Ayrton Senna, nº 1655, Centro)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!