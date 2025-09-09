Governo conclui recuperação da Rodovia-484 e entrega uma nova via para Santa Luzia do Oeste

Publicada em 09/09/2025 às 08h43
O governo de Rondônia concluiu na sexta-feira (5), os serviços de recuperação e manutenção da RO-484, também conhecida como P-18 e Linha 192, que interliga as rodovias 370 e 491, no município de Santa Luzia d’Oeste. Os trabalhos, executados pela equipe da 5ª Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), transformaram os 28 quilômetros de extensão da via, garantindo melhores condições de trafegabilidade e fortalecendo o agronegócio na região da Zona da Mata.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a melhoria das rodovias é fundamental para garantir a segurança da população, facilitar o escoamento da produção agrícola e assegurar que os produtores tenham condições dignas de trafegabilidade.
O chefe da 5ª Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, explicou que o conjunto de intervenções promoveu uma transformação completa na RO-484. “Realizamos a limpeza lateral para ampliar a visibilidade dos motoristas, prevenindo acidentes com animais nas margens da estrada. Executamos o patrolamento, a construção de saídas de água, o encascalhamento em pontos críticos, a instalação de manilhas, além da remoção de curvas perigosas e o rebaixamento de morros. Hoje, os usuários têm uma estrada totalmente renovada.”
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, reforçou que a obra representa o empenho do governo em garantir estradas eficientes em todo estado. “Trabalhamos de forma contínua para manter as rodovias trafegáveis durante todo o ano, oferecendo mais segurança e condições adequadas para o transporte da produção”, destacou.
