Governo conclui 23 quilômetros de sinalização horizontal no Cone Sul do estado

Publicada em 11/09/2025 às 14h16
A Rodovia-370, no trecho que liga Corumbiara a Cerejeiras, recebeu do governo de Rondônia, 23 quilômetros de sinalização horizontal, complementando os serviços de microrrevestimento recentemente realizados. A obra, executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) é fundamental para orientar motoristas, ampliar a visibilidade na via e reduzir riscos de acidentes. O serviço garante maior fluidez no tráfego e mais segurança para condutores e pedestres que utilizam diariamente a estrada.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a sinalização é fundamental para orientar os motoristas e reduzir riscos, principalmente em trechos de maior movimento. “Estamos trabalhando para que nossas rodovias ofereçam ainda mais condições seguras de trafegabilidade”, salientou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou o compromisso da equipe. “Nosso objetivo é entregar estradas seguras, bem estruturadas e devidamente sinalizadas, atendendo as demandas da população. A sinalização é parte essencial para as melhorias que executamos nas rodovias.”
O coordenador de Usina e Fiscalização (Cousa), Lucas Albuquerque, evidenciou a qualidade do material utilizado. “Nessa obra utilizamos tinta de alta durabilidade e materiais refletivos, que garantem maior visibilidade, inclusive no período noturno e em dias de chuva. Todo o serviço foi planejado e executado dentro das normas técnicas, oferecendo mais segurança e tranquilidade para quem trafega diariamente pela rodovia.”
Com a conclusão dos serviços, os motoristas que trafegam pela RO-370 já podem contar com uma rodovia mais organizada, segura e com melhores condições de mobilidade, garantindo viagens mais tranquilas e confiáveis.
