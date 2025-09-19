Governo autoriza pavimentação asfáltica de mais de 13 km em Rolim de Moura

Publicada em 19/09/2025 às 14h38
O governo de Rondônia assinou a Ordem de Serviço na quarta-feira (17), autorizando a execução de obras de pavimentação asfáltica em Rolim de Moura. O investimento, que ultrapassa R$ 20 milhões, será destinado à aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em ruas e avenidas do município, totalizando mais de 13 quilômetros de extensão. Os recursos são oriundos do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, com contrapartida do governo estadual.
A Ordem de Serviço foi assinada na quarta-feira (17), em Rolim de Moura
O governador Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da obra para o desenvolvimento urbano, “estamos investindo nos municipios. trabalhando para atender demandas históricas da população, oferecendo infraestrutura que traz benefícios diretos ao dia a dia das famílias. Rolim de Moura tem mais de 62 mil habitantes, a obra fortalece a infraestrutura urbana e melhora a mobilidade no município”.
Segundo o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Eder Fernandes, a obra vai abranger aproximadamente 13,14 quilômetros de extensão, distribuídos em cinco lotes. Serão contempladas ruas e avenidas dos bairros Olímpico, Industrial, São Cristóvão, Jardim Tropical, Planalto, Cohab, Bom Jardim e do distrito de Nova Estrela. Além do asfalto em CBUQ, os serviços incluem drenagem, meio-fio, sarjeta e calçadas, garantindo mais segurança e acessibilidade aos moradores.
Com a nova pavimentação, Letícia vê mais qualidade de vida e benefícios para o comércio do bairro
IMPACTO NA COMUNIDADE
Para os moradores, a pavimentação representa a solução de problemas enfrentados há anos. Letícia da Silva Fernandes, moradora desde 2003, afirmou que a medida vai facilitar o cotidiano da comunidade. “Com o asfalto, nossa rotina vai melhorar muito. É um avanço importante para o bairro, e vai beneficiar aos clientes do mercado que eu trabalho, será ótimo”, destacou.
Tereza Alves da Costa, que também reside no município, ressaltou os impactos positivos para a saúde e bem-estar. “A poeira e a lama sempre trouxeram dificuldades no nosso dia-a-dia, principalmente na saúde dos idosos e das crianças do bairro, mas agora teremos mais qualidade de vida, muito obrigada ao governo de Rondônia por lembrar da gente”, declarou.
Com o início das obras previsto para os próximos dias, a execução será realizada em cinco lotes e deve ser concluída em curto e médio prazo. a ação faz parte de um conjunto de investimentos estruturantes em andamento em todo o estado.
