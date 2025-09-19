Governo amplia capacidade de atendimento com inauguração do quartel do Corpo de Bombeiros em Buritis

Publicada em 19/09/2025 às 09h14
O governo de Rondônia inaugurou, na terça-feira (16), o quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) em Buritis, reforçando a segurança pública na região e garantindo melhores condições de trabalho para os militares. A nova estrutura amplia a capacidade de atendimento do 3º Subgrupamento do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (SGBM), beneficiando diretamente a população de Buritis, Campo Novo e distritos vizinhos. Com investimento de R$ 3.182.661,12 milhões, a obra foi executada pelo governo do estado, através dos recursos do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom) e emenda parlamentar estadual.
A inauguração representa um avanço para a segurança pública do estado, reduzindo o tempo de resposta em emergências e fortalecendo o atendimento em incêndios, acidentes e resgates nos municípios. A nova sede, construída em um terreno de 3.525,04 metros quadrados, com área de 1.232,66 metros quadrados, abriga 23 bombeiros militares e 9 viaturas, entre elas caminhões de combate a incêndio, unidades de resgate, caminhonetes e veículo administrativo.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com o novo quartel, o governo reafirma o compromisso com cada cidadão, garantindo resposta rápida às emergências e dignidade ao trabalho do Corpo de Bombeiros. “Além deste investimento, temos ampliado unidades em diversas localidades, contratamos também bombeiros militares temporários e estamos aplicando recursos significativos em áreas essenciais como infraestrutura e educação para fortalecer o município de Buritis e região”, ressaltou.
O comandante-geral do CBMRO, coronel BM Nivaldo de Azevedo, enfatizou a importância da nova unidade para o município. “Agora teremos mais condições de prestar um atendimento rápido e eficaz em situações de incêndios, acidentes e resgates. É uma conquista para toda a comunidade, pois nossa missão é proteger e salvar vidas, e com essa estrutura isso será feito de forma ainda mais eficiente.”
INVESTIMENTO ESTADUAL
Segundo o tenente-coronel Odoni Savegnago Lopes, a nova unidade representa um marco para a corporação. “Essa obra é um sonho realizado para nossa tropa de Buritis e região; um quartel desta proporção e com esta estrutura nos ajudará a prestar um bom atendimento à população. Essa estrutura vem somar muito ao município e à região do Vale do Jamari. Só podemos ser muito gratos ao governo de Rondônia”, disse.
A soldada Maírla Aparecida de Souza Lima, que atua no quartel de Buritis há dois anos, também destacou a importância do investimento. “Me sinto honrada de fazer parte desta história. Poder ter esse investimento do governo de Rondônia para nós é também um reconhecimento do nosso trabalho e isso tudo favorece para que a gente entregue um serviço ainda melhor para a população.”
O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Coronel BM Felipe Bernardo Vital, salientou que “o governo de Rondônia entrega ao Corpo de Bombeiros Militar esse investimento que vai trazer qualidade e condições de trabalho à tropa que aqui reside e, com isso, quem ganha é a população com um melhor atendimento.”
ESTRUTURA FORTALECIDA
Criado em 19 de maio de 2010, o 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Buritis completa 15 anos de atuação. A unidade pertence ao 5º Grupamento sediado em Ariquemes, e reforça sua atuação também em Campo Novo e nos distritos da região. Essa é mais uma das entregas do governo de Rondônia para fortalecer a estrutura do Corpo de Bombeiros no estado, que já recebeu novos quartéis em cidades como Colorado do Oeste, Pimenta Bueno, São Miguel do Guaporé e Guajará-Mirim, além da construção da Torre de Salvamento no CTO, em Porto Velho, e do Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros.
