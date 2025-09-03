Governador Marcos Rocha já entregou mais de 5 mil toneladas de calcário aos produtores de Rondônia em 2025

Publicada em 03/09/2025 às 09h15
Para fortalecer o trabalho dos agricultores de Rondônia, o governador Marcos Rocha segue adotando medidas de melhorias no campo, para atender especialmente os pequenos produtores. Somente até o mês de agosto de 2025, o governo de Rondônia já entregou 5.500 toneladas de calcário, favorecendo os agricultores com o frete gratuito do minério, e eliminando o principal obstáculo, que é o custo da operação de correção da acidez do solo para o cultivo.
Cada carreta de calcário trazida pelo governo do estado carrega 46 toneladas do corretivo de solo, e considerando a média de 3 toneladas de calcário aplicadas por hectare em Rondônia, cada carreta pode corrigir até 15 hectares de solo. Os agricultores beneficiados mais recentemente foram dos municípios de São Miguel do Guaporé, Jaru, Itapuã do Oeste, Ariquemes, Machadinho d’Oeste, Candeias do Jamari e Nova Mamoré.
O governador Marcos Rocha, ressaltou que o transporte gratuito do calcário é um investimento que fortalece a economia rural, promove o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das famílias no campo.
“Com um ambiente mais produtivo e rico, os agricultores conseguem aumentar a sua produtividade e prosperar no campo, além de fortalecer a sustentabilidade na agricultura local”, enfatizou Marcos Rocha.
O transporte do calcário das usinas até às comunidades rurais é disponibilizado pelo governo de Rondônia, com recursos da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), e executado e orientado tecnicamente pela Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), desde o cadastramento dos produtores até a aplicação nas lavouras.
