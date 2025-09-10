Fundação de Cultura e Juventude em parceria com a Prefeitura convida toda a população para o 3º CulturaFest
Por ASSESSORIA
Publicada em 10/09/2025 às 15h09
Nos acompanhe pelo Google News

No próximo dia 27 de setembro, a Praça Durvalino de Oliveira será palco de um grande encontro cultural que promete encantar toda a população de Rolim de Moura: o 3º CulturaFest.

O evento trará uma programação especial com música, dança, fanfarras, exposição de artes entre outros movimentos culturais de outros municípios, proporcionando momentos de lazer e integração para toda a comunidade.

A programação começa a partir das 17h30, com muitas atrações para todas as idades. Venha com sua família e amigos prestigiar esse grande festival, que reforça a importância da arte e da cultura na construção de uma cidade mais viva e unida.

 Data: 27 de setembro – sábado
 Local: Praça Durvalino de Oliveira – A partir das 17h30

A cultura é de todos nós. Participe, prestigie e viva essa experiência!

Aos interessados em fazer suas apresentações ou expor seus produtos deverão se inscrever no link abaixo:

https://forms.gle/BTd2SQuAuUq5vSWC7

Não fique de fora! Inscrições até o dia 15 de setembro.

Geral ROLIM DE MOURA
Imprimir imprimir