Fundação de Cultura e Juventude em parceria com a Prefeitura convida toda a população para o 3º CulturaFest

Publicada em 10/09/2025 às 15h09
No próximo dia 27 de setembro, a Praça Durvalino de Oliveira será palco de um grande encontro cultural que promete encantar toda a população de Rolim de Moura: o 3º CulturaFest.
O evento trará uma programação especial com música, dança, fanfarras, exposição de artes entre outros movimentos culturais de outros municípios, proporcionando momentos de lazer e integração para toda a comunidade.
A programação começa a partir das 17h30, com muitas atrações para todas as idades. Venha com sua família e amigos prestigiar esse grande festival, que reforça a importância da arte e da cultura na construção de uma cidade mais viva e unida.
Data: 27 de setembro – sábado
Local: Praça Durvalino de Oliveira – A partir das 17h30
A cultura é de todos nós. Participe, prestigie e viva essa experiência!
Aos interessados em fazer suas apresentações ou expor seus produtos deverão se inscrever no link abaixo:
https://forms.gle/BTd2SQuAuUq5vSWC7
Não fique de fora! Inscrições até o dia 15 de setembro.
