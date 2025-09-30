PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Fortalecimento da Política Estadual de Alfabetização é tema da 4ª reunião do Comitê Estratégico Estadual do Compromisso

O encontro reuniu secretários estaduais e municipais de Educação para discutir e alinhar as ações da Política Estadual de Alfabetização, em consonância com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada