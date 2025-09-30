Fortalecimento da Política Estadual de Alfabetização é tema da 4ª reunião do Comitê Estratégico Estadual do Compromisso

Publicada em 30/09/2025 às 16h08
A 4ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico Estadual do Compromisso (Ceec/RO) foi realizada pelo governo de Rondônia, na segunda-feira (29), no Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep), em Porto Velho. O encontro reuniu secretários estaduais e municipais de Educação para discutir e alinhar as ações da Política Estadual de Alfabetização, em consonância com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.
A programação contou com discussões sobre a atuação do Ceec/RO no fortalecimento da alfabetização em Rondônia; as interfaces da política estadual; e a apresentação do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025. Participaram autoridades estaduais e municipais, entre elas o auditor de controle interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Leonardo Emanuel; a secretária-adjunta da Educação e coordenadora do comitê, Débora Lúcia Rapôso da Silva; e a presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de Rondônia (Undime/RO), Luslarlene Umbelina de Souza Fiamett.
A reunião integra o calendário de ações da educação básica e a melhoria dos indicadores de aprendizagem
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça a importância da união entre estado e municípios para alcançar melhores resultados na educação. “A alfabetização é a base para todo o processo de aprendizagem, e é por meio dessa integração que conseguiremos garantir uma educação eficiente às nossas crianças em todas as regiões do estado”, ressaltou.
A secretária-adjunta da Educação e coordenadora do comitê, Débora Rapôso, salientou que a política de alfabetização é estratégica para assegurar avanços no aprendizado. “Esse encontro consolida um esforço coletivo do governo do estado e de secretarias municipais para garantir que nossas crianças tenham acesso a uma alfabetização sólida, na idade certa, e em consonância com o compromisso nacional.”
GOVERNANÇA SISTÊMICA
O Ceec/RO foi instituído com o objetivo de realizar a governança sistêmica da formulação e pactuação de esforços para a implementação da Política de Alfabetização do território rondoniense. A reunião integra o calendário de ações que consolidam o compromisso de Rondônia com a educação básica e a melhoria dos indicadores de aprendizagem.
