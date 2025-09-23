Formatura do VI Curso de Ações Penais reforça qualificação da Polícia Penal em Rondônia

Publicada em 23/09/2025 às 16h13
Em uma solenidade marcada por reconhecimento e compromisso com a Segurança Pública, o governo de Rondônia realizou, na segunda-feira (22), a cerimônia de formatura do VI Curso de Ações Penais (CAP). O evento ocorreu no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho, e reuniu autoridades federais, estaduais, familiares dos formandos e representantes das forças de segurança.
A capacitação, promovida pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Escola Estadual de Serviços Penais (Esep), em parceria com a Força Penal Nacional (FPN) propôs a qualificação e o aperfeiçoamento da atuação dos policiais penais no contexto da execução penal, promovendo atualização normativa, desenvolvimento técnico e fortalecimento da atuação operacional dentro das unidades prisionais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o curso vai além de um simples treinamento, representando um compromisso efetivo com a segurança pública e a dignidade do sistema penitenciário. “Estamos valorizando quem está na linha de frente e investindo em uma política penal mais eficiente e segura”, salientou.
DESAFIOS E SUPERAÇÃO
Com duração de 22 dias e sem contato externo com familiares, o curso contou com atividades teóricas e práticas voltadas ao preparo técnico e tático dos profissionais, visando à atuação em situações de alto risco no sistema penitenciário. Ao final da capacitação, 20 policiais penais foram aprovados com êxito, demonstrando o alto nível de exigência e dedicação demandados pelo curso.
Os participantes representaram diversas instituições:
Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape);
Polícia Penal Federal / Força Penal Nacional;
Penitenciária Federal de Porto Velho;
Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen);
Polícia Penal do Estado de Mato Grosso.
Entre os formandos, o policial penal do Acre, José Lindomar Francalim, compartilhou a transformação pessoal e profissional vivida durante o treinamento. “Essa formação vai contribuir com minha atuação profissional no Acre. Apesar das diferenças estruturais, os procedimentos são semelhantes. Tudo se interliga, porque a Polícia Penal é uma só, é do Brasil inteiro. O que aprendemos aqui levamos para a vida, não só na parte profissional, mas também na pessoal”. pontuou.
TREINAMENTOS E INTEGRAÇÃO
Durante o curso, os participantes passaram por treinamentos em diversos ambientes estratégicos, como a Penitenciária Federal de Porto Velho e o Batalhão de Choque da Polícia Militar, com foco em:
Atendimento Pré-Hospitalar em Combate (APH);
Manuseio e operação de armamentos, como pistola 9mm e fuzil T4;
Técnicas de contenção com uso tático de escudos;
Operações de revista intensiva em unidades prisionais.
Os exercícios motivaram a padronização dos procedimentos operacionais e a atuação integrada entre diferentes corporações, sempre em conformidade com os princípios legais e o respeito aos direitos humanos.
O coordenador da Força Penal Nacional e representante da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Claudevan Queiroz, destacou a importância da formação. “Cada policial penal que participou do curso ajudou a construir esse grande resultado. Esta foi a sua maior edição e, mostra o nível de comprometimento exigido e a valorização que essa formação representa.”
O secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia, Elias Rezende, ressaltou os desafios enfrentados pelos servidores do sistema prisional. “Como policial penal, eu sei o quanto nossa categoria precisa estar qualificada. O dia a dia dessas mulheres e homens é de enfrentamento constante e, somente com preparo técnico, físico e emocional é possível suportar as pressões e garantir a segurança.”
Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito, a capacitação representa um avanço direto no fortalecimento do sistema prisional e na promoção de segurança à sociedade. “O curso foi concluído com sucesso e representa o compromisso da gestão em valorizar e capacitar nossos profissionais. A parceria com a Força Penal Nacional é fundamental para mantermos a excelência da Policia Penal. Queremos um sistema penitenciário mais seguro e eficiente e, isso só é possível com profissionais bem preparados e valorizados”, frisou.
