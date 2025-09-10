Foragido tenta passar nome falso e acaba preso na zona sul

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 10/09/2025 às 09h15
O foragido Leandro M. M., 29, vulgo “Papoca do CV”, foi preso na noite desta terça-feira (09), na Rua Espírito Santo, bairro Nova Floresta, zona sul de Porto Velho.
Uma guarnição do 9º Batalhão comandada pelo sgt Geovane, durante o patrulhamento avistou o suspeito tentando fugir ao ver a viatura e foi realizada a abordagem.
O suspeito no entanto de início passou nome falso para tentar escapar, mas foi descoberto o verdadeiro e constatado um mandado de prisão. Segundo a PM, o indivíduo é integrante do CV, considerado perigoso.
