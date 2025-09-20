Flagra de Wanessa e Allan Souza Lima provoca unfollow de Dado Dolabella

Publicada em 20/09/2025 às 09h37
O ator Dado Dolabella deixou de seguir Wanessa Camargo no Instagram nesta sexta-feira (19), poucas horas depois de a cantora ser vista em clima de romance com o ator Allan Souza Lima, seu parceiro no quadro “Dança dos Famosos”.
As fotos, registradas em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mostram Wanessa e Allan abraçados, trocando sorrisos e gestos de carinho. De acordo com o fotógrafo que acompanhava o grupo, os dois deixaram o local juntos e chegaram lado a lado a um hotel.
Wanessa e Dado viveram um relacionamento marcado por idas e vindas ao longo de 25 anos, encerrado definitivamente há cerca de um mês. Questionada sobre o unfollow, a cantora afirmou, em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, que mantém respeito e carinho pelo ex.
“Eu me respeito! Eu quero manter o carinho. O respeito da minha parte sempre vai ter e eu tenho certeza que da dele também”, declarou.
O término entre os dois aconteceu após uma polêmica envolvendo o cantor Luan Pereira, também participante do “Domingão com Huck”. Na ocasião, Dado foi acusado de agredir o sertanejo, mas negou as acusações.
Mesmo com a repercussão, Wanessa reforçou que prefere adotar uma postura de maturidade em relação ao ex-companheiro.
