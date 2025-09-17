Filme brasileiro “O Agente Secreto” aparece em lista de apostas para o Oscar 2026

Publicada em 17/09/2025 às 15h25
A revista norte-americana The Hollywood Reporter, especializada em cinema e entretenimento, incluiu o longa brasileiro O Agente Secreto em sua atualização das principais apostas para o Oscar 2026. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, foi citado como favorito em cinco categorias.
Segundo o editor executivo de premiações da publicação, Scott Feinberg, a produção pode concorrer a Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator (com Wagner Moura), Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional.
O destaque vem na mesma semana em que O Agente Secreto foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional. Caso as previsões se confirmem, o longa marcará presença em algumas das principais categorias da cerimônia.
Além do longa de Mendonça Filho, a lista do The Hollywood Reporter também menciona a cantora Tânia Maria, de 78 anos, como aposta remota para Melhor Atriz Coadjuvante. Outro destaque brasileiro é Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, apontado como forte candidato a uma indicação em Melhor Documentário.
