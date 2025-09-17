Filho de Simone Mendes se emociona ao descobrir infância humilde da mãe

Publicada em 17/09/2025 às 10h25
A cantora Simone Mendes, de 41 anos, participou de uma trend nas redes sociais ao lado do marido, o empresário Kaká Diniz, de 40, e do filho Henri, de 11 anos. A dinâmica chamada “dê um passo à frente” levou o menino às lágrimas ao perceber as dificuldades enfrentadas pela mãe durante a infância.
Na brincadeira, Kaká fazia perguntas, e quem tivesse vivido determinada situação deveria avançar um passo. Henri se movimentou em todas as perguntas relacionadas a privilégios comuns da infância, como ter material escolar novo todo ano, comer pizza antes dos 10 anos ou ganhar uma bicicleta. Já Simone permaneceu parada, revelando que não teve acesso a esses confortos.
A surpresa maior veio quando a cantora deu um único passo: ao ouvir a frase “dê um passo à frente se você já trabalhou na infância para ajudar em casa”. Emocionado, Henri correu para abraçá-la. “Eu tive que trabalhar na infância para ajudar”, contou Simone.
Em seguida, os pais aproveitaram para conversar com o filho sobre gratidão e consciência social. Em outro momento registrado, Henri aparece deitado e abatido, sendo consolado pelo casal. “Você precisa saber valorizar as coisas. Ver que você tem tudo e não tem do quê reclamar”, explicou Kaká.
Simone e Kaká estão juntos desde 2013 e são pais de dois filhos: Henri, de 11 anos, e Zaya, de 4.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!