Festival encerra com mais de 100 equipes e impulsiona o turismo na Vila Nova de Teotônio

Nos dias 27 e 28 de setembro, a Vila Nova de Teotônio, localizada à margem do rio Madeira, em Porto Velho, recebeu o maior festival de pesca esportiva da região amazônica. O evento abriu oficialmente a programação das festividades dos 111 anos do aniversário da capital.
Gigliane Damasceno, uma das primeiras moradoras do vilarejo, ficou animada com a retomada do festival. “Muitas pessoas, inclusive de outros estados e países, visitaram a antiga vila por conta das quedas d'águas. Desde que saímos de lá, a gente vem lutando e ansiando por esse campeonato de pesca que, hoje, é realidade. De todas as ações ocorridas nessa comunidade, essa foi a única que verdadeiramente resgatou as nossas raízes”, disse.
No último dia, a competição envolveu mais de 100 pescadores embarcados. A premiação ocorreu de acordo com a pontuação, levando em consideração a espécie e o tamanho do peixe. A programação contou ainda com sorteios de brindes, shows musicais e atrativos para a diversão da criançada. Todas as atividades seguiram normas de pesca esportiva como a soltura dos peixes vivos, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a conservação do rio Madeira e sua biodiversidade.
Mais que um festival, o PVH Pesca Show proporcionou um ambiente de integração com a natureza, valorização da cultura ribeirinha e incentivo à pesca esportiva. O evento se consolida como uma verdadeira vitrine do turismo sustentável em Rondônia, fortalecendo os laços entre natureza, cultura, esporte e economia local.
O prefeito Léo Moraes disse que o evento devolveu vida à comunidade. “Quem conhece a história das corredeiras de Teotônio sabe a importância desse resgate, que dá ainda mais visibilidade para a região. O comércio também está bem aquecido, proporcionando o melhor da nossa culinária aos visitantes", afirmou.
PREMIAÇÃO
Entre os competidores existia uma expectativa grande. Os pescadores embarcados não perderam tempo e, após a largada, foram em busca dos prêmios. E a dupla vencedora, que mora em Porto Velho, foi “Véi do Rio 2”, que além do troféu, ganhou um barco de alumínio medindo 5 metros, com carretinha. Emocionado, o casal Enedina Lopez Uchoa e Jerney Barbosa da Silva exibiam o prêmio com muito orgulho.
“Essa é a nossa primeira vez que participamos de um campeonato de pesca e foi uma grande surpresa para nós ganharmos esse título. Mas o importante é participar. Sempre gostamos de pescar para tranquilizar a mente, e dessa vez decidimos participar”, comentou. Jerney. “O evento foi maravilhoso. A Prefeitura está de parabéns e esperamos que continue promovendo ações como essa, que incentivam a pesca esportiva”, pontuou Enedina.
TURISMO
O festival coloca a comunidade como ponto turístico estratégico em Porto Velho. É uma localidade com muitos lagos e uma variedade de espécies de pescado. "Esse evento fomentou a pesca esportiva, valorizou a história da localidade, o turismo e a cultura. É uma ação da prefeitura que gera emprego e renda para a própria comunidade.Esse é o papel da Semtel: promover um turismo sustentável, focado na pesca esportiva, mas também atento às questões sociais”, afirmou o secretário-executivo da Semtel, Aleks Palitot
“Quando decidimos organizar o PHV Pesca Show pensamos em como esse evento seria marcante, histórico e ao mesmo tempo emocionante para toda comunidade. E, de fato, a organização de todo o projeto foi bem-sucedida. Foi um sucesso de público, movimentou a economia local, gerou emprego e renda. E resgatou algo que a comunidade tinha perdido, mas que faz parte da história deles e da cultura local: o sentimento de pertencimento”, mencionou Paulo Moraes Júnior, Secretário da Semtel.
“Ficamos impressionados com o número de participantes. Isso mostra que o festival está se consolidando como uma das maiores ações de fomento à pesca esportiva da nossa região”, afirmou Marcelo Reis, presidente da Associação Só Pescar (Só Pescar).
Mário Marcelo da Silva cresceu em uma família de pescadores artesanais e nativos da Vila. Segundo o artesão, a pescaria esportiva deu nova vida para a Nova Teotônio. “Eu acredito que esses eventos promovidos pela Prefeitura vêm para aquecer o movimento do comércio da nossa região, além de trazer mais visitantes para conhecer a beleza da vila”, concluiu.
Conheça a relação das equipes ganhadoras:
1º lugar: Véi do Rio 2
2º lugar: Risca Água
3º lugar: Pescadores de Elite
4º lugar: Elite Pesca
5º lugar: Equipiaba
6º lugar: Picatyusfly
7º lugar: Os parceiros
8º lugar: Caparari
9º lugar: Pau E Ferro
10º lugar: Batistelos
