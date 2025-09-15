Festival de Praia movimenta o turismo e o comércio da região

Publicada em 15/09/2025 às 15h51
O Festival de Praia de Jaci-Paraná, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), movimentou o comércio e o turismo local no último final de semana.
Com uma programação diversificada, que incluiu shows musicais, esporte na areia, campeonato de futevôlei e recreação, o festival atraiu visitantes de vários cantos do estado e teve um impacto direto no fortalecimento do comércio local do distrito.
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, esteve presente no festival e enfatizou a importância do evento para o distrito. "Esse festival é importante porque promove a integração da comunidade, além de fomentar o comércio e atrair turistas para conhecer as belezas de Jaci-Paraná. A população aproveitou o festival com entusiasmo, aproveitou para tomar banho de rio e se divertiu com a família", disse o secretário.
Para o prefeito Léo Moraes, o festival é um exemplo de como podemos unir o desenvolvimento econômico, esporte, turismo e lazer. "O festival movimenta o distrito todos os anos, reunindo pessoas de vários cantos do estado e até de fora. É apoiando e impulsionando ações como essa que a gente melhora o comércio local e mostramos nossas belezas para o mundo".
COMÉRCIO
Beatriz Santana aproveitou o festival para vender salgados para os visitantes. "Eu aproveitei os dois dias de evento. A Prefeitura está de parabéns pela estrutura montada para receber os visitantes. Com certeza estarei aqui de novo no próximo festival", disse.
O casal Nathan e Jéssica participou do festival pela primeira vez e gostou da experiência. "É a nossa primeira vez no Festival de Praia de Jaci-Paraná e superou nossas expectativas. Já estamos planejando voltar no ano que vem".
ESTRUTURA E SEGURANÇA
A arena dos jogos, palco, arquibancadas e bandas locais foram disponibilizados pela Prefeitura, por meio da Semtel, que tornou possível o festival que valorizou as belezas de Jaci-Paraná, deixando o distrito em destaque.
Festival contou com o apoio de vários órgãos como Polícia Militar
O festival contou com o apoio de vários órgãos como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil, que garantiram a segurança dos visitantes nos dois dias de evento.
CAMPEONATO DE FUTEVÔLEI
No segundo dia de festival, com o apoio da Lind'Água, aconteceu o campeonato de futevôlei que agitou o público presente e reuniu 12 duplas em uma disputa emocionante na praia de Jaci-Paraná.
Após partidas emocionantes, o primeiro lugar ficou para a dupla Aldízio e Xavier, que juntos levaram R$ 850 de prêmio.
O segundo lugar ficou para a dupla Keko e Farinha, que levaram R$ 400. Já o terceiro lugar ficou para a dupla Batata e Isaac, com a premiação de R$ 250.
