Festival de Praia acontece nos dias 13 e 14 de setembro

Publicada em 05/09/2025 às 16h42
O distrito de Jaci-Paraná já está em contagem regressiva para mais uma edição do Festival de Praia 2025, que será realizado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), que promete movimentar a região.
O festival, que acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro, vai reunir moradores, turistas e visitantes de vários cantos do estado, com uma programação repleta de atrações musicais, esporte na areia, atividades culturais e comidas regionais.
Neste ano, a Prefeitura de Porto Velho está trabalhando para tornar o festival inesquecível, movimentando a economia local, fortalecendo o turismo e valorizando as belezas de Jaci-Paraná.
"O Festival de Praia de Jaci-Paraná já é tradição e por isso fazemos questão de apoiar e incentivar. Com isso, os moradores da região conseguem fazer uma renda extra, vendendo seus produtos durante os dias de festival. Estamos trabalhando para que esse evento seja inesquecível e consiga realmente movimentar o comércio local", disse o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior.
Para Léo Moraes, o festival vem com o objetivo de movimentar a economia e gerar emprego
Para o prefeito Léo Moraes, o festival vem com o objetivo de movimentar a economia e gerar emprego. "Esse festival impulsiona o desenvolvimento econômico de Jaci-Paraná, além de levar momentos de lazer para as famílias. A população terá a oportunidade de aproveitar tudo o que estamos preparando com muito carinho, além de ter um contato direto com a natureza e tomar um banho de rio".
INSCRIÇÕES FUTEVÔLEI MASCULINO
Além das atrações musicais, vôlei recreativo, o festival contará com a competição de futevôlei adulto masculino, com direito a premiação em dinheiro para o 1º, 2º e 3º lugar. As vagas são gratuitas e limitadas.
Os interessados devem se inscrever, até o dia 11 de setembro, através do contato: (69) 98113-4253. Confira o regulamento.
A arena dos jogos, palco e arquibancadas, bandas locais, e tudo o que for necessário para que o festival aconteça, serão disponibilizados pela Prefeitura.
