Festival de Bandas e Fanfarras abre a Semana da Pátria em Ji-Paraná

A Prefeitura de Ji-Paraná deu início, neste domingo (31), à programação oficial da Semana da Pátria com a realização do tradicional Festival de Bandas e Fanfarras, no Ginásio de Esportes Gerivaldão. O evento reuniu um grande público, que prestigiou as apresentações musicais e acompanhou de perto a abertura deste momento cívico especial para o município.
O festival contou com a participação de sete corporações musicais que encantaram a plateia com performances marcantes: Banda Marcial Tiradentes CTPM4, Fanfarra APAE, Fanfarra Marechal Rondon, Fanfarra JK, Fanfarra Desbravadores Rocha Firme, Fanfarra Clube de Desbravadores Sentinelas da Verdade e Fanfarra Júlio Guerra.
Durante a programação, também foi realizada uma homenagem ao professor Brás Fernandes, grande incentivador e mestre de fanfarras no município, falecido neste ano, mas que deixou um legado de dedicação e amor à música.
Diversas autoridades participaram do festival, reforçando a importância da celebração cívica. Estiveram presentes o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semictur), Luiz Domene; a secretária municipal de Assistência Social e Família (Semasf), Sirlene Muniz; a vice-prefeita, Marley Muniz (PL); o secretário municipal de Educação (Semed), Robson Casula; a presidente da Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP), Keila Barbosa; e o coordenador de Comunicação, Danilo Carrilho. A Câmara de Vereadores foi representada pelo presidente Marcelo Lemos (Republicanos), que também prestigiou o evento.
O Festival de Bandas e Fanfarras marcou com alegria, música e emoção o início da Semana da Pátria em Ji-Paraná, que segue com programação especial até o dia 7 de setembro. Entre os destaques estão o momento cívico em frente à Prefeitura, no Palácio Urupá, no dia 2 de setembro, às 8h, e o tradicional Desfile de 7 de Setembro, que encerrará as celebrações.
