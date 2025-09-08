Festival da Vila Calderita reúne 10 mil pessoas em dois dias de festa

Publicada em 08/09/2025 às 12h03
A Vila Calderita, localizada a cerca de 45 quilômetros de Porto Velho, com acesso pela Estrada da Penal, atraiu grande público para mais uma grande celebração cultural tradicional. No último fim de semana (6 e 7), a comunidade recebeu a 9ª edição do Festival, que tem o nome da comunidade, evento que já se consolidou como tradição na região e que, neste ano, trouxe uma novidade: um palco flutuante instalado sobre o rio Madeira.
O festival contou com atrações musicais, apresentações culturais e atividades voltadas ao lazer, atraindo moradores da capital e visitantes de diferentes localidades. Segundo a organização, cerca de 10 mil pessoas participaram dos dois dias de festa, confirmando a força do evento no calendário cultural de Porto Velho.
A realização só foi possível com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel), da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) e da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur). A Prefeitura trabalhou em conjunto com a Associaçǎo da Vila Calderita para oferecer estrutura, segurança e organização durante os dias de festa.
Nazira, presidente da Associação da Vila Calderita, destacou a importância do apoio do poder público. “Me sinto muito feliz em ter o apoio da Prefeitura através das secretarias que aqui vieram e estão presentes. Eu só tenho a agradecer. E este ano temos a novidade do palco flutuante que, com o apoio da Funcultural, foi instalado no meio do rio. Foi um sonho realizado para todos nós”, afirmou.
Para os visitantes, o festival representa não apenas entretenimento, mas também a valorização da cultura local. Mônica de Souza, que participou com sua família, ressaltou a evolução do evento. “Todo ano minha família vem pra cá, e a cada ano fica melhor. É um momento de diversão, mas também de encontro com amigos e valorização da comunidade”, destacou.
GERAÇÃO DE RENDA
Além de ser uma oportunidade de lazer, o festival tem um objetivo claro: gerar renda para os moradores e transformar, aos poucos, o Festival de Praia da Vila Calderita em um dos pontos turísticos mais visitados nesse período do ano. Barracas de alimentação, bebidas e artesanato movimentaram a economia local, oferecendo aos visitantes opções variadas e fortalecendo a renda das famílias da comunidade.
O palco flutuante foi o grande atrativo da edição de 2025, oferecendo uma experiência única tanto para os artistas quanto para o público. A inovação reforçou o compromisso do festival em crescer a cada ano, sem perder suas raízes comunitárias.
Com o sucesso da 9ª edição, o Festival da Vila Calderita consolida-se como um dos maiores eventos culturais de Porto Velho, levando lazer, música e integração para milhares de pessoas. A expectativa é de que, em 2026, novas novidades sejam apresentadas, mantendo viva a tradição que transforma a vila em um ponto de encontro para celebrar a cultura ribeirinha e a alegria do povo amazônida.
