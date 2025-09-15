Festa Às Nações encerra com sucesso e reúne milhares de visitantes no Parque da Cidade

Publicada em 15/09/2025 às 09h44
A 12ª edição da Festa às Nações terminou na noite de domingo (14), após quatro dias de programação gratuita no Parque da Cidade, em Porto Velho. O evento tem como objetivo celebrar e valorizar a diversidade cultural de diferentes países e povos, promovendo a integração, o respeito e o conhecimento sobre as tradições, culinárias e costumes de várias nações do mundo.
A princípio, a festa aconteceria em três dias, mas, de acordo com a organização, a programação se consolidou como um sucesso de público e organização, com milhares de pessoas participando das atrações, e foi necessário acrescentar um dia. A praça de alimentação contou com grande variedade de cardápios representando 12 países, além da culinária ribeirinha da região amazônica.
De acordo com o pastor Fábio Ramos, líder sênior da Igreja Às Nações, a festa tem como finalidade valorizar a diversidade cultural e, principalmente, mostrar a riqueza das culturas ao redor do mundo, incentivando o respeito às diferenças. Além disso, aproximar pessoas de diferentes origens e comunidades em um ambiente de convivência e troca cultural.
“A nossa festa foi um sucesso e a prova disso é que todos os dias o Parque da Cidade ficou lotado. Por conta disso, aumentamos os dias de festa. Inicialmente eram apenas três dias, mas após muito pedidos acrescentamos o domingo e encerramos com muito sucesso a festa”, disse o pastor.
A Festa às Nações tem também como objetivo arrecadar recursos financeiros para causas sociais. As barracas de comidas típicas eram da França, Itália, Japão, México, Alemanha, Argentina, Arábia, Portugal, Suíça, Estados Unidos, África e também do nosso estado de Rondônia, que se soma à diversidade mundial.
Quem aproveitou para conhecer a gastronomia desses países foi o visitante Pedro Soares, que parabenizou a organização do evento. “Estou muito feliz em participar, está muito organizado, um cardápio variado e eu vim com minha família aproveitar e parabenizar a igreja e a Prefeitura por esse evento maravilhoso”, disse o visitante.
PARCERIA
Na edição de 2025, a festa foi realizada no Parque da Cidade e apresentada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). De acordo com o secretário da pasta, Bruno Holanda, o apoio ao evento mostra que a gestão está alinhada com os interesses da comunidade.
“Essa foi a maior edição de todas, com um público recorde. Cerca de 60 mil pessoas passaram pelo evento e também foi recorde de arrecadação. Com apoio da Prefeitura, a Festa Às Nações ganhou uma nova proporção. Então podemos dizer que esse é o maior evento gastronômico do Estado de Rondônia”, disse o presidente da Emdur.
Paulo Moraes Júnior participou do evento e destacou a importância para o lazer e o turismo da capital
Durante os dias de evento, mais de 500 voluntários contribuíram com o sucesso da festa. O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, participou do evento e destacou a importância para o lazer e, principalmente, o turismo da capital.
“Com certeza a expectativa foi superada, nós tivemos um número recorde, tanto que tivemos uma noite a mais. E pela primeira vez a Prefeitura se fazendo presente e oferecendo a estrutura do Parque da Cidade. Para eventos assim, a Prefeitura sempre estará de portas abertas, afinal isso aqui desenvolve o turismo, a economia e também deixa a gente com o coração mais quentinho”, finalizou Paulo Moraes Júnior.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!