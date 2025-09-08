Fest Rolim transformou Rolim de Moura em palco de sabor e cultura

Publicada em 08/09/2025 às 09h26
O Fest Rolim – Festival de Gastronomia e Música, realizado de 3 a 5 de setembro na Praça Durvalino de Oliveira, em Rolim de Moura, foi um verdadeiro sucesso. O evento, promovido pelo Instituto Vencer, contou com o apoio da emenda parlamentar do deputado Alan Queiroz, atendendo solicitação do prefeito Aldo Júlio.
Durante os três dias, a população desfrutou de uma programação repleta de sabor e cultura, que destacou a diversidade da culinária local e o talento musical da região. Um dos pontos altos foi a premiação dos melhores pratos, ocorrida na noite de sexta-feira (5). Os vencedores foram:
1º lugar – Vatapá, servido pelo Centro Educacional/APAE, representado pela professora Irene Alves de Brito.
2º lugar – Bolo de café, da Confeitaria Quinta Avenida, da chefe Shirley Mendes.
3º lugar – Doce de leite com castanha, representado por Oséias Fernandes.
Além da gastronomia, o público prestigiou apresentações musicais, como a Banda Lado B e a dupla Geisy & Noronha, que animaram as noites do festival.
O prefeito Aldo Júlio destacou que a proposta do Fest Rolim é valorizar e elevar a culinária local, incentivando novos talentos e fortalecendo a identidade cultural do município. Ele agradeceu ao deputado Alan Queiroz pela destinação da emenda parlamentar, aos participantes e ao público presente.
A realização do festival contou ainda com o importante suporte da Fundação de Cultura e Juventude e de diversas secretarias da gestão municipal, garantindo a estrutura e a organização do evento.
