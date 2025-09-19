Fernanda Lima esclarece fala sobre possível separação de Rodrigo Hilbert

Publicada em 19/09/2025 às 16h21
A apresentadora Fernanda Lima utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (19) para comentar a repercussão de suas declarações no podcast “Pod Falar”, em que refletiu sobre a possibilidade de separação do marido, Rodrigo Hilbert.
No Instagram, Fernanda destacou que suas falas foram interpretadas fora de contexto. “Meu casamento está muito bem, obrigada, viu gente? Mas isso não me impede de refletir, para que as jovens mulheres pensem sobre isso”, escreveu. Segundo ela, o objetivo era incentivar uma reflexão sobre autonomia e independência feminina.
Durante a entrevista, Fernanda afirmou que, se em algum momento a relação não for mais positiva, estará pronta para seguir em frente. “Foi bom e está sendo bom, mas se um dia não for mais bom, vamos em frente”, declarou. A artista também ressaltou que não acredita em fórmulas definitivas para relacionamentos duradouros.
A apresentadora reforçou ainda a importância da independência emocional e financeira das mulheres, criticando padrões sociais que associam o valor feminino à presença de um parceiro. “A ideia de que precisamos de um homem, de que não somos ninguém sem um homem, precisa ser desconstruída para as próximas gerações”, afirmou.
