Feriados em outubro: confira expediente do SINTERO na capital e nas regionais
Por SINTERO
Publicada em 30/09/2025 às 08h18
Nos acompanhe pelo Google News

O SINTERO informa que, em razão dos feriados no mês de outubro, haverá alterações no expediente da Sede Administrativa, em Porto Velho, e das Regionais.

O feriado de 02 de outubro, alusivo à Criação do Município de Porto Velho, será transferido para o dia 03 de outubro (sexta-feira). Já o feriado de 28 de outubro, Dia do Servidor Público, será antecipado para 27 de outubro (segunda-feira).

Com isso:

03/10 (sexta-feira) – Sede Administrativa de Porto Velho, sem expediente em virtude do feriado municipal.

27/10 (segunda-feira) – Não haverá expediente na Sede Administrativa de Porto Velho e nas 11 Regionais.

28/10 (terça-feira) – Retorno ao expediente normal.

Sede Social de Porto Velho:

03/10 (sexta-feira): aberta para garantir o lazer dos filiados e filiadas no feriado;

27/10 (segunda-feira): fechada para fins de manutenção;

31/10 (sexta-feira): aberta para compensar o feriado;

O SINTERO agradece a compreensão e deseja excelentes feriados a todos e todas.

Fonte: Secretaria de Imprensa e Divulgação - SID

Geral PROGRAMAÇÃO
Imprimir imprimir