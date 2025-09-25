Feirão do Produtor de Jaru reúne mais de 70 agricultores familiares toda quarta-feira e sábado

Publicada em 25/09/2025 às 08h24
O Feirão do Produtor Rural de Jaru, inaugurado em julho de 2024, vem movimentando a economia da agricultura familiar no município.
Com mais de 70 feirantes comercializando produtos como carnes, laticínios, pães, doces, legumes, verduras, frutas, itens de artesanato e muito mais, o Feirão funciona às quartas-feiras, das 17h até as 21h, e aos sábados, das 12h até as 21h, na rua Almirante Barroso, esquina com a Marechal Rondon, Setor 03, próximo ao Parque da Baixada.
Construído e administrado pela Prefeitura, o Feirão do Produtor Rural não só garante produtos de alta qualidade, como também se tornou um ponto de encontro tradicional na cidade. Além disso, os investimentos na infraestrutura do entorno, incluindo pavimentação asfáltica e drenagem, contribuíram para a valorização imobiliária da região.
