FECAT 2025 destaca talentos estudantis de Pimenta Bueno
Por ASSESSORIA
Publicada em 18/09/2025 às 14h55
O FECAT 2025 – Festival Estudantil de Criatividade e Mostra de Talentos está reunindo os jovens talentos da rede municipal de ensino de Pimenta Bueno. O evento, que valoriza a criatividade, a dedicação e a expressão artística dos alunos, é uma realização da Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (AMPIB) e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). 

O festival incentiva a integração entre as escolas, fortalece a autoestima dos participantes e promove a cultura e a solidariedade entre os estudantes. Ontem, quarta-feira (17/09), o Centro Cultural Antônio Augusto Neves recebeu apresentações das categorias musicais, que já tiveram seus vencedores conhecidos:

Resultados das categorias musicais:
BABY – Música Gospel Masculino
 1º lugar: Arthur Junior – Escola Nair Barros

BABY – Música Gospel Feminino
 1º lugar: Sophie Rodrigues – Escola Larice Santiago
 2º lugar: Carla Naieli – Escola Nair Barros
 3º lugar: Anna Clara Nogueira – Escola Maria Gomes
 Participação: Ana Júlia Aquino – Escola Maria José Escobar

MIRIM – Música Gospel Masculino
 1º lugar: Samuel Almeida – Escola Larice Santiago
 2º lugar: Enzo Gabriel Santos – Escola Sandoval
 3º lugar: Arthur Miranda – Escola Nair Barros

MIRIM – Música Gospel Feminino
 1º lugar: Soraya Pereira – Escola Maria José Escobar
 2º lugar: Isis Daniela Pinheiro – Escola Larice Santiago
 3º lugar: Rillary Bueno – Escola Sandoval Meira
 Participação: Anna Clara Rodrigues – Escola Nair Barros
 Participação: Helena Gaspari – Escola Assunta

BABY – Música Popular Masculino
 1º lugar: Antony Lorran – Escola Larice Santiago

BABY – Música Popular Feminino
 1º lugar: Marcelina Rocha – Escola Nair Barros

MIRIM – Música Popular Masculino
 1º lugar: Wilker José Rocha – Escola Nair Barros
 2º lugar: Arthur Fontoura – Escola Sandoval
 3º lugar: Samuel Almeida – Escola Larice Santiago

MIRIM – Música Popular Feminino
 1º lugar: Amanda Silva – Escola Larice Santiago
 2º lugar: Jhenifer Ribeiro – Escola Sandoval
 3º lugar: Maria Victória – Escola Nair Barros

INFANTIL – Música Popular Feminino
 1º lugar: Mariane da Silva – Escola Assunta

O FECAT 2025 continua nesta quinta-feira (18/09), com apresentações nas categorias teatro e dança, e todos estão convidados a prestigiar os talentos dos estudantes no Centro Cultural Antônio Augusto Neves.

