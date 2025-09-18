FECAT 2025 destaca talentos estudantis de Pimenta Bueno

Publicada em 18/09/2025 às 14h55
O FECAT 2025 – Festival Estudantil de Criatividade e Mostra de Talentos está reunindo os jovens talentos da rede municipal de ensino de Pimenta Bueno. O evento, que valoriza a criatividade, a dedicação e a expressão artística dos alunos, é uma realização da Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (AMPIB) e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).
O festival incentiva a integração entre as escolas, fortalece a autoestima dos participantes e promove a cultura e a solidariedade entre os estudantes. Ontem, quarta-feira (17/09), o Centro Cultural Antônio Augusto Neves recebeu apresentações das categorias musicais, que já tiveram seus vencedores conhecidos:
Resultados das categorias musicais:
BABY – Música Gospel Masculino
1º lugar: Arthur Junior – Escola Nair Barros
BABY – Música Gospel Feminino
1º lugar: Sophie Rodrigues – Escola Larice Santiago
2º lugar: Carla Naieli – Escola Nair Barros
3º lugar: Anna Clara Nogueira – Escola Maria Gomes
Participação: Ana Júlia Aquino – Escola Maria José Escobar
MIRIM – Música Gospel Masculino
1º lugar: Samuel Almeida – Escola Larice Santiago
2º lugar: Enzo Gabriel Santos – Escola Sandoval
3º lugar: Arthur Miranda – Escola Nair Barros
MIRIM – Música Gospel Feminino
1º lugar: Soraya Pereira – Escola Maria José Escobar
2º lugar: Isis Daniela Pinheiro – Escola Larice Santiago
3º lugar: Rillary Bueno – Escola Sandoval Meira
Participação: Anna Clara Rodrigues – Escola Nair Barros
Participação: Helena Gaspari – Escola Assunta
BABY – Música Popular Masculino
1º lugar: Antony Lorran – Escola Larice Santiago
BABY – Música Popular Feminino
1º lugar: Marcelina Rocha – Escola Nair Barros
MIRIM – Música Popular Masculino
1º lugar: Wilker José Rocha – Escola Nair Barros
2º lugar: Arthur Fontoura – Escola Sandoval
3º lugar: Samuel Almeida – Escola Larice Santiago
MIRIM – Música Popular Feminino
1º lugar: Amanda Silva – Escola Larice Santiago
2º lugar: Jhenifer Ribeiro – Escola Sandoval
3º lugar: Maria Victória – Escola Nair Barros
INFANTIL – Música Popular Feminino
1º lugar: Mariane da Silva – Escola Assunta
O FECAT 2025 continua nesta quinta-feira (18/09), com apresentações nas categorias teatro e dança, e todos estão convidados a prestigiar os talentos dos estudantes no Centro Cultural Antônio Augusto Neves.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!