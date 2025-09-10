Faccionado foragido por ataques a ônibus é preso em Candeias

Publicada em 10/09/2025 às 09h00
Candeias do Jamari, RO – Policiais militares do Batalhão de Choque e da Força Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO) prenderam nesta terça-feira (09) João S., de 32 anos, apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) de Ji-Paraná.
A prisão ocorreu na Rua Fernando Fonseca, no bairro Santa Letícia 2, em Candeias do Jamari, município a cerca de 20 km de Porto Velho. Contra ele havia um mandado de prisão válido até 2041 pelos crimes de organização criminosa e incêndio criminoso, relacionados aos ataques a ônibus registrados em janeiro deste ano, durante a onda de violência que atingiu Rondônia.
A ação fez parte da Operação Escudo, montada para prender integrantes do CV e de outras facções responsáveis pelos atentados. Após a detenção, João S., foi encaminhado à delegacia de Candeias do Jamari, onde permanecerá à disposição da Justiça.
