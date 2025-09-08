Expositoras destacam benefícios da Feira da Mulher do Norte

Publicada em 08/09/2025 às 16h42
Paraense de nascimento e rondoniense de coração, a empreendedora no ramo de cosméticos e confecções, Regina Veiga, é uma das participantes da Feira Mulher do Norte, que teve a sua 7ª edição na sexta-feira (5), no espaço multieventos do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO). Ela também participa de outras feiras, como a das Mulheres Empreendedoras e do Circuito Empreendedor.
“É muito positivo participar desta Feira da Mulher do Norte. Hoje, posso divulgar meus produtos e serviços, e a expectativa é de que as vendas se concretizem. Além disso, a participação na feira é uma forma de manter a visibilidade da marca”, afirmou com empolgação.
Disse ainda que o ambiente é muito agradável e os clientes são muito receptivos. Ela convida o público a prestigiar a feira, que oferece opções variadas de comidas regionais, bolos, salgados, artesanatos indígenas, cosméticos e vestuário, entre outros itens.
“A feira também nos proporciona muitas amizades e alegrias e troca de experiências com outras expositoras e os frequentadores. Com certeza, vale a pena participar”, completou Regina Veiga.
REALIZAÇÃO
Realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), a feira conta com a parceria do TRE-RO, que disponibiliza o espaço para que as empreendedoras possam expor e comercializar os seus produtos uma vez por mês.
Carolina Martins, gerente assistencial da CPPM, afirma que a Feira Mulher do Norte é um projeto assistencial que visa promover a sustentabilidade, inclusão de gênero e a economia criativa. “Ela oferece a estrutura necessária para que mulheres empreendedoras possam comercializar seus produtos, divulgar suas marcas e compartilhar suas histórias”.
O principal objetivo é oferecer um espaço de acolhimento e um ponto de partida para as mulheres, especialmente as que já foram vítimas de violência e agressão, que encontram na feira uma nova oportunidade de trabalho para conquistar a independência financeira. E a prefeitura, com os parceiros, oferece o espaço e o suporte necessários.
EMPODERADAS
E foi esse acolhimento que conquistou Cleice Pacheco, também do ramo da beleza, que participou do evento pela segunda vez. “A Feira da Mulher do Norte valoriza a mulher batalhadora, que muitas vezes concilia o trabalho com a criação dos filhos e busca uma renda extra”, afirmou.
Cleice disse ainda que as empreendedoras levam seus artesanatos, produtos alimentícios e conseguem obter uma renda que auxilia a família toda. “Isso é muito gratificante para nós, mulheres, pois nos sentimos empoderadas. Vale muito a pena participar”, destacou.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A feira, que acontece uma vez ao mês, sempre no espaço multieventos do TRE-RO, conta com a participação de 30 a 35 mulheres em cada edição. Além da oportunidade de comercializar os seus produtos, as expositoras aprendem educação ambiental com foco na coleta seletiva e práticas mais sustentáveis, tanto para os empreendimentos quanto para o dia a dia delas.
“É uma iniciativa que tem total apoio do prefeito Léo Moraes e que visa a inserção das mulheres no mercado de trabalho, proporcionando autonomia financeira, que, por sua vez, auxilia na quebra de ciclos de violência. Nosso público-alvo são mulheres, e a feira também incorpora a cultura do empreendedorismo feminino”, finalizou Carolina Martins.
