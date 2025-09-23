EXPOCRUZ 2025: Sebrae em Rondônia impulsiona pequenos negócios

Publicada em 23/09/2025 às 14h57
De 19 a 28 de setembro de 2025, Rondônia marca presença na EXPOCRUZ, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, a maior feira multissetorial da América Latina. O evento reúne empresários de toda a região para apresentar novos produtos, conhecer inovações e acompanhar as principais tendências do mercado, promovendo oportunidades de negócios, intercâmbio e fortalecimento econômico.
O Sebrae em Rondônia desempenha papel estratégico na participação de empresas do estado em feiras internacionais. Com suporte organizacional, orientações estratégicas e condições especiais, a instituição permite que pequenos negócios disputem espaço no mercado global em igualdade de condições. Sem esse apoio, o acesso a eventos dessa magnitude seria um desafio muito maior para empreendedores individuais.
“O privilégio e a satisfação de estar aqui hoje, recebidos por este país irmão, a Bolívia, e pelas comitivas do Sebrae de outros estados, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é enorme”, afirmou o superintendente José Alberto Anísio. Ele destacou o potencial econômico de Rondônia, lembrando que a participação em missões e imersões é fundamental para abrir novos mercados, tanto na importação quanto na exportação.
O Sebrae atua como um parceiro estratégico, fortalecendo toda a cadeia econômica do estado e setores diversos, como cafés premiados, chocolates, pescado e, mais recentemente, a cadeia da carne de jacaré, do lago Cuniã. “Trabalhar esses produtos e valorizar sua identidade geográfica é essencial para fortalecer a economia local”, reforçou José Alberto.
Segundo o superintendente, a feira promove conexões que permitem que estados e empreendedores se conectem com outros mercados internacionais, criando um verdadeiro ganha-ganha e impulsionando o desenvolvimento econômico. A expectativa é que a construção da ponte Brasil-Bolívia fortaleça ainda mais essas relações comerciais.
A EXPOCRUZ 2025 se consolida como um espaço de oportunidades para todos os setores produtivos, incluindo serviços, empreendedorismo, máquinas e equipamentos industriais, mercado automotivo, bens de consumo, agricultura, setor imobiliário e tecnologias que transformam o comércio e a indústria.
A participação do Sebrae em Rondônia, na feira permite que pequenos negócios do estado se conectem com mercados internacionais, apresentando seus produtos, estabelecendo parcerias e fortalecendo sua presença no cenário global. É também um ponto de encontro onde alianças comerciais e sociais se consolidam, novos projetos ganham vida, sonhos se conectam e o desenvolvimento regional é impulsionado.
