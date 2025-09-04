Expoaja 2025: Inicia abertura da Rodada de Negócios

Publicada em 04/09/2025 às 14h36
Na manhã desta quarta-feira (3), teve início a Rodada de Negócios da Expoaja 2025, em Jaru. O evento acontece das 8h às 18h, entre os dias 3 e 6 de setembro, reunindo empresários, produtores e expositores da região.
A feira tem como objetivo fortalecer parcerias comerciais, movimentar a economia local e abrir espaço para novos investimentos no setor agropecuário e empresarial.
A abertura contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o presidente da Associação Agrorural de Jaru (Agrojaru), João Gonçalves Júnior, o prefeito Jeverson Lima, o vice-prefeito Grécio Benedito, o deputado federal Lúcio Mosquini, a presidente da Câmara Municipal, Tatiane da Saúde, além dos vereadores Sthella Almeida, Suhelen Fernanda e Chiquinho do Cacau.
Também participaram o supervisor regional da Idaron, Júnior Aparecido, o gerente local da Emater Jaru, Ramon Santos Silva, o secretário regional do Governo, Pablo Wangle, o 2º tesoureiro da Agrojaru, Itamar da Ouro Verde, os ex-presidentes da Agrojaru, Daniel Boiadeiro e Sandro Ramos, o presidente da ACIJ, Francisco de Sá Sobreira, o diretor do Ifro Campus Jaru, Renato Delmonico, além de diretores da Agrojaru, empresários, produtores e expositores.
A Feira reúne mais de 40 expositores no ramo da agropecuária, agroindústria, tecnologia, maquinários, veículos, shopping de touros e gado leiteiro, entre outros, oferecendo condições comerciais exclusivas.
Durante a noite, a programação segue com a Expojaru, trazendo grandes shows e opções de entretenimento para o público.
