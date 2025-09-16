Ex-deputado Cabo Daciolo defende mudança política em entrevista na Jovem Pan News de Porto Velho

Publicada em 16/09/2025 às 10h28
O ex-deputado federal e ex-presidenciável Cabo Daciolo compartilhou sua visão crítica sobre o cenário político atual e o modelo adotado pelos últimos presidentes do país. Ele foi o entrevistado desta segunda-feira (15) no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News de Porto Velho, conduzido pelo apresentador Wiveslando Neiva.
Conhecido por sua trajetória marcada pelo ativismo político e discurso nacionalista, Cabo Daciolo ganhou destaque nacional durante as eleições presidenciais de 2018, quando surpreendeu ao defender pautas conservadoras e valores cristãos, além de sua origem como bombeiro militar. Como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, destacou-se por uma postura firme e posições polêmicas, o que lhe garantiu uma base fiel de apoiadores.
Na entrevista, Daciolo não hesitou em criticar as políticas dos governos recentes e reafirmar sua perspectiva de mudança para o país. “O Brasil precisa urgentemente abandonar esse modelo que só beneficia uma minoria e abandona o povo. É hora de resgatar os valores que nos unem e colocar o país no caminho do progresso real, com justiça social e soberania”, destacou o ex-deputado, reforçando sua crítica ao modelo vigente.
Para o apresentador Wiveslando Neiva, a participação do ex-presidenciável foi uma oportunidade de acompanhar de perto as opiniões de uma figura que marcou as eleições em 2018. “Trazer o Cabo Daciolo aqui para o Jornal da Manhã é dar voz a quem realmente marcou as últimas eleições e ainda tem muito a contribuir com o debate político do país. É importante que nosso público em Porto Velho acompanhe essas opiniões de perto”, comentou, ressaltando a relevância do debate para o público da Jovem Pan News em Porto Velho.
A entrevista pode ser acessada na íntegra através dos canais Wiveslando Neiva e da Jovem Pan News de Porto Velho no YouTube.
