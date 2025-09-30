Evento em alusão ao Setembro Verde recebe população para uma tarde interativa no Parque da Cidade, em Porto Velho 

Publicada em 30/09/2025 às 15h59
Uma tarde de interação, aprendizado e solidariedade tomou conta do Parque da Cidade, em Porto Velho, no sábado (27), durante a campanha de sensibilização à doação de órgãos promovida pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha reforçou o compromisso com a saúde pública e com políticas de conscientização que impactam diretamente a vida da população. “Salvar vidas é mais do que uma missão, é também uma das responsabilidades do estado. A doação de órgãos representa esperança para milhares de brasileiros e reforça o valor da solidariedade”.
Com o tema “Doar é compatível com todos”, o evento reuniu centenas de pessoas em uma programação que mesclou cultura, informação e emoção. O público participou de quiz com perguntas e respostas sobre o processo de doação, com entrega de brindes e sorteios, além de atividades interativas, como o desenho coletivo da “Árvore da Vida” e um painel para fotos com a mensagem “Sou Doador”. A Banda da Polícia Militar também abrilhantou o evento com apresentações musicais que animaram o ambiente.
Profissionais de saúde, pacientes transplantados e autoridades compartilharam depoimentos emocionantes, reforçando a importância da doação de órgãos como um ato de empatia e amor ao próximo.
O secretário de Saúde, Jefferson Rocha destacou a importância da participação social. “A doação de órgãos só acontece quando a sociedade entende seu papel. Este evento é uma demonstração de como o poder público pode e deve, estar junto da comunidade, promovendo ações que transformem vidas”.
SETEMBRO VERDE
A campanha integra o “Setembro Verde”, mês de conscientização sobre a doação de órgãos e faz parte do calendário de ações educativas da Sesau. A mobilização busca não apenas aumentar o número de doadores, mas também criar uma cultura permanente de solidariedade e responsabilidade social.
A coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Edcleia Gonçalves, também destacou o impacto da iniciativa. “Eventos como este são essenciais para aproximar a população do tema da doação de órgãos. É um gesto que salva vidas e que começa com uma conversa dentro de casa, com a família. Precisamos quebrar tabus e informar mais as pessoas”, afirmou.
