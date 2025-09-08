Evento com apoio da Prefeitura de Porto Velho terá manifestações culturais e o melhor da culinária de 12 países

Publicada em 08/09/2025 às 12h02
Um misto de cultura, culinária internacional e solidariedade vai tomar conta do Parque da Cidade, na capital de Rondônia, de 11 a 13 de setembro, das 19h às 22h. A população mais uma vez terá a oportunidade de conferir de perto e ainda saborear as delícias da culinária de 12 países, durante a 12ª edição da Festa às Nações, que é organizada pela Igreja Às Nações.
O evento tem a parceria da Prefeitura de Porto Velho, através da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). O titular da Emdur, Bruno de Holanda, responsável pelo Parque da Cidade, destacou a importância do apoio da gestão do Prefeito Léo Moraes aos movimentos que fomentam as mais diversas manifestações culturais e fortalecem o turismo, a economia e o lazer, entre outros segmentos.
A festa gastronômica e cultural é voltada para a solidariedade, já que toda arrecadação será investida em obras sociais na África e nas comunidades ribeirinhas, entre outras. A expectativa é superar o público da edição anterior e atender mais de 300 famílias com projetos nas áreas de educação e assistência social.
FRANÇA
Expectativa é superar o público da edição anterior
Para os amantes da culinária francesa, por exemplo, haverá crepes salgados e doces: carne de sol com banana, frango com calabresa, frango com catupiry, morango com nutela, strogonoff de carne e o clássico Romeu e Julieta, entre outros.
Com relação às sobremesas, o público poderá optar pelo Petit Gâteau, Éclair e Trufado Francês. Para quem prefere as bebidas, não faltará Soda Francesa ou Suco Parfum d’Été, com maracujá e xarope de morango, além de outras opções.
ARGENTINA
Pratos: Bife de chorizo, choripán e pão com linguiça argentina, que é tradição nas ruas, entre outros;
Sobremesas: alfajor recheado e coberto de chocolate;
Bebidas: chá gelado bem leve e saboroso, entre outras opções.
Na Tenda do México
Pratos: apimentado chilli, guacamole e os tradicionais tacos, crocantes e cheios de recheio;
Sobremesa: churros com açúcar e canela;
Bebidas: Água de Jamaica, bebida típica feita da flor de hibisco, entre outras.
PORTUGAL
Pratos: arroz com bacalhau e o clássico bacalhau à Brás, servido com arroz e batata;
Para acompanhar: pastel de Belém, caldo verde com torrada e bolinhos de bacalhau.
Bebidas: suco de abacaxi com hortelã, entre outras.
Combos especiais: Bacalhau à Brás + suco ou arroz com bacalhau + suco.
