“Eu não canto ao vivo em prêmio nenhum”, admite Anitta na Globo

Publicada em 19/09/2025 às 10h37
A cantora Anitta participou nesta quinta-feira (18) de uma oficina no programa Estrela da Casa, da Globo, e revelou os motivos que a levam a não cantar ao vivo em premiações. Durante a conversa, a artista explicou que a acústica de um local vazio é diferente da de um espaço lotado, o que pode causar falhas no retorno de som.
Segundo Anitta, esse é um dos principais fatores para a escolha do playback nesses eventos. Ela contou que, dias antes das apresentações, grava as músicas cantando e pulando para manter a energia do show, utilizando o áudio depois nas premiações.
A cantora ressaltou que a decisão é estratégica para evitar problemas técnicos diante de milhões de espectadores. Ela também disse não se preocupar com críticas. “Vão falar mal, que é playback... Vai no meu show, vê ao vivo, que está ótimo”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!